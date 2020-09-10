Oktay: "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız" - Son Dakika

Oktay: "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu

Fuat Oktay: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimize ters gözle bakılmasına müsaade etmeyeceğiz"

MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla birlikte Türkiye'nin, kendi hak ve menfaatlerinden zerre, bir milim, şu veya bu şekilde ters gözle bakılmasına dahil asla müsaade etmeyeceğini belirterek, "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs ile birlik ve beraber çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız" dedi.

Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu. Oktay, helikopter ile geldiği gemideki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Anadolu'nun can suyunu KKTC'ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi.

Oktay, gemide yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. 'KKTC Su Temin Projesi'ni, "Dünyanın en muhteşem projelerinden biri" diye nitelendiren Oktay, "Hala açıldığı gün de bugün de dünyanın tek projesi olan su altından, Türkiye'den, Toroslar'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin ediyor. Bu çerçevede Anamur açıklarında gemideyiz. 106 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bu 106 kilometrelik hattın 80 kilometresi deniz altından asılı şekilde Türkiye'den, Toroslar'dan Geçitköy'e giden su hattı. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle 'Kıbrıs Türkü susuz kalmayacaktır. Türkiye'den ne gerekiyorsa sonuna kadar yanlarında olacağız, birlikte olacağız' talimatlarıyla gerçekleşen bir projedir ve bu anlamda dünyanın tek projesidir" diye konuştu.

Bu yılın ocak ayında serili alandan geçen yerde 5 tane boru hattında meydana gelen bakım ve onarım ihtiyacıyla ilgili yeniden çalışmalara başlandığını dile getiren Oktay, "Devlet Su İşleri de Tarım Bakanlığımız da bu çalışmayı birlikte takip ettiler. Şu anda bu projenin sonuna gelmiş durumdayız. Buradan müjdeyi Kıbrıs Türküne vermek istiyorum. 25 Eylül 2020'de, yani 15 gün sonra bu suyu basmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimize ters gözle bakılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Hangi şartlar altında olursa olsun, Türkiye'nin KKTC ile birlikte ve beraber olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti; "Bu birliktelik özellikle son zamanlarda Doğu Akdeniz özelinde düşündüğümüzde çok ayrı bir anlam ifade etmektedir. Türkiye'yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara biz buradan bir mesaj daha verelim. Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla birlikte Türkiye, kendi hak ve menfaatlerinden zerre, bir milim, şu veya bu şekilde ters gözle bakılmasına dahil asla müsaade etmeyecektir. Burada 5 tane gemi bu suyu vermek için çalışıyor. Korona döneminde Türkiye nasıl her gün bir barajını, yolunu, köprüsünü, havalimanını açıyor, bütün dünya ile entegre oluyorsa, hiçbir projesi zarar görmediyse, bugün Kıbrıs Türküne giden bu su projesini de bir an önce bitirecektir. 25 Eylül'den itibaren de inşallah suyu tekrar vereceğiz. Bu birlik ve beraberlik devam ederse içme suyunun akabinde, tarımsal sulamayla da ilgili sorunu çözüyor olacağız. Bu müjdeleri de yakında veriyor oluruz. Projede şunu da gördük. Son derece teknolojik makineler kullanıldı. Buda Türkiye'nin teknolojik olarak gücünü göstermektedir. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız"

Doğu Akdeniz ile ilgili de mesaj veren Oktay, "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs ile birlik ve beraber çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız. Bu güzel haberleri de paylaşacağız. İnşallah o günlerde yakın. Şu an Kıbrıs açıklarında tatbikat devam ediyor. Biz buradan Mehmetçiklerimize selam yolluyoruz. Bu çalışmalarımız inşallah güzel sonuçlanacak. Yeter ki biz bir, beraber ve dayanışma içerisinde olalım" şeklinde konuştu.

Tatar'dan teşekkür

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise 2015 yılından 2020 Ocak ayına kadar kesintisiz bir şekilde su aldıklarını belirterek, "Kıbrıs Türk'ünün gerek içme gerekse de tarımsal faaliyetlerinde kullanması için yılda 75 milyon metre kare su KKTC'ye akmıştır. 3-5 aydır bakım, tamir ve onarım çalışmalarını yürüten Türkiye'ye teşekkür ediyorum. 25 Eylül'den sonra tekrardan akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şu an Doğu Akdeniz'deyiz. Burada mavi vatanda, bir kez daha Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'de de Karadeniz'den sonra buralarda inşallah zaman içerisinde gaz, petrol gibi zenginliklerin bulunmasında, bu bölgedeki hak ve çıkarlarımızı korunmasında ve bu su projesiyle de Kıbrısımıza akıtılacak olan suyun hem içme hemde tarımsal sulamaya çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli de projeyle ilgili bilgiler verdi. Bu projenin çok büyük bir proje olduğunu kaydeden Pakdemirli, "50 tane Osman Gazi Köprüsünü yan yana koyduğunuzda elde edeceğiniz bir proje. Aslında temeline bakacak olursanız bir asma köprü mantığıyla çalışan bir proje. Gerçekten bir asma köprünün çok ötesinde bir mühendislik gerektiren, Türkiye ve Kıbrıs için hakikaten çok faydalı, büyük ve dünyaya örnek olabilen bir projedir. 8 Ocak'da bir sıkıntı yaşadık. Hemen incelemelerde bulunduk. Daha sonra çalışmalara hemen başladık ve artık çalışmalarda sona geliyoruz. 25 Eylül'de suyu vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Oktay ve beraberindekiler, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Oktay: Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oktay: 'Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız' - Son Dakika


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