Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Vatandaşın paylaştığı görüntülerde, okulun merdivenlerinin bir haftadır buzla kaplı olduğu görüldü.
Durumun belediyeye yaklaşık bir hafta önce bildirildiğini belirten vatandaş, herhangi bir müdahale yapılmadığını ifade etti. Görüntülerde, öğrencilerin kaygan zeminde zor anlar yaşadığı dikkat çekti.
O anları kayda alıp paylaşan vatandaş, "Görüyorsunuz çocukların halini… Bu çocukların bir yeri kırılırsa bunun sorumlusu kim olacak acaba?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kısa sürede viral olan görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.
Belediyelerin en temel sorumluluğu vatandaşın güvenliğini sağlamakken, bir okul merdiveninin günlerce karla kaplı bırakılması kamu hizmetindeki ihmali açıkça gözler önüne seriyor.
