Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

07.01.2026 11:55
Gaziantep'te bir ilkokulun merdivenlerinin bir haftadır karla kaplı olduğu görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Vatandaşlar, durumun belediye ekiplerine bildirilmesine rağmen temizlenmediğini belirterek çocukların güvenliği için yetkilileri göreve çağırdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Vatandaşın paylaştığı görüntülerde, okulun merdivenlerinin bir haftadır buzla kaplı olduğu görüldü.

BİLDİRİLDİ AMA SONUÇ ALINAMADI

Durumun belediyeye yaklaşık bir hafta önce bildirildiğini belirten vatandaş, herhangi bir müdahale yapılmadığını ifade etti. Görüntülerde, öğrencilerin kaygan zeminde zor anlar yaşadığı dikkat çekti.

"BU ÇOCUKLARIN BİR YERİ KIRILIRSA…"

O anları kayda alıp paylaşan vatandaş, "Görüyorsunuz çocukların halini… Bu çocukların bir yeri kırılırsa bunun sorumlusu kim olacak acaba?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede viral olan görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Paylaşımın altına yapılan bazı yorumlar şöyle:

  • Belediye ne iş yapıyor acaba çok merak ettim.
  • Yok yok asla temizlemezler.
  • Belediyeler en asli görevlerini bile yapamıyorlar.
  • Yazık o çocuklara...
EN TEMEL SORUMLULUK AMA...

Belediyelerin en temel sorumluluğu vatandaşın güvenliğini sağlamakken, bir okul merdiveninin günlerce karla kaplı bırakılması kamu hizmetindeki ihmali açıkça gözler önüne seriyor.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Ulan bizim zamanımızda okul da yolları top sahasını kardan biz temizlerdik hem spor yapar hemde elimiz kürek tutardı ne olmuş elinize mi yapıştı bukadar rahat davranmayın yahu 50 7 Yanıtla
    hüseyin kılıçparlar hüseyin kılıçparlar:
    marketleri de biz denetleyek mi? 8 2
  • erkan bektaş erkan bektaş:
    bazı durumlarda herseyide devletten beklememek lazım bı tuz alıp dökmek cokmu zor 48 5 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    okulun görevlisi ne yapıyor 47 2 Yanıtla
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    hizmetlisi hademesi hatta çok tamiri öğretmenler yapıyordu oradan ekmek yiyorsunuz taşın altına elini koyun okuldan maaş alanlar 7 3
    11361136jJ 11361136jJ:
    varmı 2 4
  • hk123456 hk123456:
    Böyle ucuz haber yapmayın kos koca okulda 5 kg.tuz yokmu..?? 31 2 Yanıtla
  • Cait Koç Cait Koç:
    aile birliği adı altında okulda okulda toplanıp pasta,kek, çörek günü düzenleyenler imece usulü ile yardım edemezler mi kar temizliğine eskiden bizler de yardım eder öyle temizlenirdi her şeyi belediyeden beklemek abes dogrusu yazık ya bu kadar mı aciz olduk 29 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
