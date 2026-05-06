Okyanusta yüzen tabut! Fare virüsü can aldı, lüks gemi karantinada

Atlantik Okyanusu’nun ortasında, lüks bir macera gemisi olan MV Hondius, bir korku filmi senaryosunu aratmayan "fare virüsü" (Hantavirüs) salgınıyla sarsılıyor.

Cape Verde açıklarında mahsur kalan gemiden gelen son görüntüler; boş güverteler, maskeli yolcular ve gemiye çıkan koruyucu kıyafetli (hazmat) sağlık ekipleriyle durumun vehametini gözler önüne seriyor. Gemide şimdiye kadar üç kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kabinlerinde kurtarılmayı bekliyor.

Hayalet Gemiye Dönüşen Lüks Liner149 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Hollanda bandıralı MV Hondius, yerel yetkililerin "ulusal halk sağlığını koruma" gerekçesiyle liman izni vermemesi üzerine Praia Limanı’nda mahsur kaldı.

AP tarafından ele geçirilen tüyler ürpertici videolarda, bir zamanlar kahkahaların yükseldiği restoranların ve dinlenme salonlarının derin bir sessizliğe gömüldüğü görülüyor. Sıkı karantina kuralları uygulanan gemide, sadece tıbbi maskeli birkaç silüet boş koridorlarda hayalet gibi dolaşıyor.

Gemi operatörü Oceanwide Expeditions, izolasyon önlemlerini ve tıbbi izleme protokollerini en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu. Ancak gemideki panik havası dağılmış değil.

Özellikle, enfekte bir kadınla aynı uçuşu paylaşan yolcuların "süper yayıcı" olma ihtimali, endişeleri küresel bir boyuta taşıdı.

Hantavirüs Tehdidi: İnsandan İnsana Geçiyor mu?

Normal şartlarda kemirgenlerin idrar, dışkı veya tükürük yoluyla bulaştırdığı Hantavirüsün insandan insana geçmediği bilinse de, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları bu vakada bölünmüş durumda.

WHO, lüks gemideki yayılımın yolcular arasında gerçekleşmiş olabileceğine dair ciddi uyarılar yayınladı. Uzmanlar, virüsün mutasyona uğramış olmasından endişe ediyor.Hantavirüsün belirtileri maruziyetten 2 ila 8 hafta sonra ortaya çıkabiliyor.

Bu durum, önümüzdeki günlerde gemide yeni vakaların patlak verebileceği anlamına geliyor. Halsizlik, ateş ve şiddetli kas ağrısıyla başlayan hastalık, kısa sürede ölümcül solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

İspanya ve Kanarya Adaları Arasında Diplomatik KrizGemi şimdi rotasını Avrupa’ya, İspanya’nın Kanarya Adaları’na çevirdi. Ancak bu durum büyük bir siyasi gerilimi de beraberinde getirdi. Kanarya Adaları lideri Fernando Clavijo, "halkın güvenliğini garanti edemediği" gerekçesiyle geminin kendi topraklarına yanaşmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Clavijo, "Teknik kriterlere dayanmayan bu kararı kabul edemem," diyerek merkezi hükümete tepki gösterdi.Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı "insani ilkeler ve uluslararası hukuk" gereği gemiyi kabul edebileceklerinin sinyalini verdi.

Gemide İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu ve en yakın tam teşekküllü hastanelerin Tenerife’de olduğu belirtiliyor.

Tahliye Operasyonları Başladı: Kritik Durumdaki YolcularŞu ana kadar gemiden sınırlı sayıda tahliye gerçekleştirilebildi.

Aralarında gemi doktoru olduğu düşünülen bir İngiliz mürettebatın da bulunduğu bazı hastalar, hava yoluyla Hollanda ve İsviçre’ye sevk edildi.

Güney Afrika’da bir İngiliz vatandaşının yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği biliniyor. WHO, gemide şu ana kadar kesinleşmiş 7 Hantavirüs vakası (3 ölüm dahil) olduğunu doğruladı.

23 farklı ülkeden gelen 149 kişi, belirsizlik içinde Atlantik’in ortasında bekleyişini sürdürüyor. Tahliye planları henüz netleşmemişken, geminin birkaç gün içinde Tenerife’deki Santa Cruz Limanı’na ulaşması bekleniyor.