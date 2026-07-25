Önce cep telefonundaki kişiye el salladı, sonra tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Önce cep telefonundaki kişiye el salladı, sonra tabancayla öldürdü

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın önce Yusuf Erdem’in cep telefonunda görüştüğü kişiye el salladığı, ardından da kurşun yağdırdığı görüldü.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, Çamlıyol İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacıya gelerek iş yerinde çalışan Yusuf Erdem’e tabancayla ateş açtı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yusuf Erdem kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yaralılardan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 29 yaşındaki Erdem, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: ÖNCE CEP TELEFONUNDAKİ KİŞİYE EL SALLAMIŞ

Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yusuf Erdem’in birisiyle cep telefonuyla görüştüğü, telefon ekranını saldırgana gösterdiği, saldırganın o kişiye el salladığı ve ardından silahla vurduğu görüldü.  

Kaynak: İHA

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Son Dakika Adana Önce cep telefonundaki kişiye el salladı, sonra tabancayla öldürdü - Son Dakika

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