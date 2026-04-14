Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı

14.04.2026 11:39
İstanbul Esenyurt’ta bir genç, bir gün önce pencereye çıkarak atlama provası yaptığı binadan ertesi gün kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. İlk olayda ekipler tarafından ikna edilen gencin, aynı noktaya yeniden çıkarak atladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİR GÜN ÖNCE AYNI NOKTADA PROVA YAPTI

Edinilen bilgilere göre genç, bir gün önce aynı binanın penceresine çıkarak atlama provası yaptı. O sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genci ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

ERTESİ GÜN ACI SON YAŞANDI

Ancak genç, bugün yeniden aynı noktaya çıkarak bu kez kendini aşağı bıraktı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gencin bulunduğu noktadan atladığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, gencin kimliği ve olayın detaylarına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

