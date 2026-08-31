One More International’da neler oluyor? Distribütörler ödemelerini bekliyor, yönetimde ayrışma iddiası

One More International sisteminde faaliyet gösterdiklerini belirten distribütörler, hak ettikleri kazançların zamanında ödenmediğini öne sürdü. Distribütörlerden edinilen bilgilere göre geciken ödemeler için kendilerine 15 Eylül tarihi bildirildi.

Ancak ödeme gecikmesinin neden kaynaklandığı, kaç distribütörün bu durumdan etkilendiği ve ödenmeyi bekleyen toplam tutarın ne kadar olduğu konusunda şirket tarafından kamuoyuna yapılmış kapsamlı bir açıklamaya ulaşılamadı.

One More International geçmişte milyonlarca müşteriye ulaşan geniş bir uluslararası organizasyona sahip olduğunu açıklarken, şirketin bugün Türkiye’de ve globalde kaç aktif distribütörle faaliyet gösterdiğine ilişkin güncel rakam da kamuoyuyla paylaşılmış değil.

ONE MORE INTERNATİONAL'DA AYRIŞMA İDDİASI

Ödeme gecikmelerinin yaşandığı dönemde şirketin network organizasyonunda da dikkat çekici gelişmeler yaşandığı ileri sürülüyor.

Sektör kaynakları ve distribütörler, One More International organizasyonunda Mustafa Erdil ve Hakan Okuducu ekseninde bir ayrışma yaşandığını iddia etti. Kaynakların aktardığı bilgilere göre organizasyondaki bazı lider ve distribütörler, hangi yapı içerisinde faaliyetlerine devam edecekleri konusunda tercih yapmak durumunda kaldı.

Hakan Okuducu tarafında ise organizasyonun yeniden yapılandırıldığı ve yeni bir network sistemi üzerinde çalışıldığı ileri sürülüyor.

Söz konusu ayrışmanın nedenleri ve kapsamına ilişkin şirket tarafından kamuoyuna yapılmış ayrıntılı bir açıklamaya ulaşılamadı.

Hakan Okuducu

ŞİRKETİN DİJİTAL KANALLARINDA İKİ FARKLI "DİJİTAL BAŞKAN"

One More International’ın kamuya açık dijital kanallarındaki bilgiler de yönetimde yaşanan değişime ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Şirketin halen erişilebilir durumdaki internet sitesinin yönetim bölümünde Mustafa Erdil “Global Başkan”, Sevcihan Saygılı Erdil ise “Global 2. Başkan” olarak gösteriliyor.

Buna karşılık One More International’ın daha güncel sosyal medya paylaşımlarında bu kez Hakan Okuducu için “Global Başkan” unvanı kullanılmaya başlandı.

Şirketin son paylaşımlarından birinde, “Global Başkanımız Sn. Hakan Okuducu’nun liderliğinde” gerçekleştirilecek toplantılarda yeni dönem hedeflerinin ve One More’un gelecek vizyonunun konuşulacağı duyuruldu.

Böylece One More International’ın kamuya açık farklı kanallarında iki farklı ismin “Global Başkan” olarak yer aldığı dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

Yönetim değişikliğinin hangi tarihte ve hangi koşullarda gerçekleştiği, Mustafa Erdil’in şirketteki mevcut pozisyonunun ne olduğu ve şirketin yönetim yapısının nasıl şekillendiği ise belirsizliğini koruyor.

Mustafa Erdil

"ONE MORE v2.0" VE YENİ DÖNEM MESAJLARI

Şirket cephesindeki değişimin işaretleri bununla sınırlı değil.

Hakan Okuducu’nun güncel profilinde “One More v2.0” ifadesi kullanılırken, One More International’ın son dönem paylaşımlarında da “yeni dönem”, “yeni başlangıç” ve “yeni One More dünyası” mesajları öne çıkıyor.

Şirket ayrıca GooMore BackOffice adı verilen yeni sistemi devreye aldı. One More International, yeni BackOffice sistemini network marketing iş modelinin dijital dünyadaki yeni adresi olarak tanıtırken, son paylaşımlarında yeni ürünler ve yeni organizasyonlara ilişkin duyurular da yapıyor.

Bir tarafta Haberler.com’a ulaşan distribütörler hak ettikleri kazançların ödenmesini beklerken, diğer tarafta şirketin yeni yönetim söylemi, yeni BackOffice sistemi ve yeni dönem mesajlarıyla faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekiyor.



