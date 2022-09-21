ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Eylül 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Eylül 2022

21.09.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Eylül 2022

Orman yangınlarına "yüksek teknolojiyle" müdahale ediliyorKullanılan teknolojiyle hem alevlere ilk müdahale süresi düşürülüyor hem de yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresinde etkinlik artırılıyorÜlke genelinde, yangınlara hassas bölgelerde konuşlandırılan 8 İHA'nın her...

6 Nisan 1920

1- Orman yangınlarına "yüksek teknolojiyle" müdahale ediliyor

Kullanılan teknolojiyle hem alevlere ilk müdahale süresi düşürülüyor hem de yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresinde etkinlik artırılıyor

Ülke genelinde, yangınlara hassas bölgelerde konuşlandırılan 8 İHA'nın her biri, anlık 600-800 bin hektarlık, 1 dakika içinde de 3 ila 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor

Yangına birinci derecede hassas bölgelerdeki 130 gözetleme kulesine kurulan 260 kamerayla 3,5 milyon hektar alan izleniyor

(Enes Duran/Ankara) (Grafikli)

2- İmalat sektörünün varlıkları 5 yılda 3,5 katına çıktı

Sektördeki firmaların brüt satışları, bu sürede yüzde 289,9 artışla 5,2 trilyon liraya yükseldi

(Erhan Cihan Ünal/Ankara) (Grafikli)

3- Hazır giyim ve konfeksiyondan 8 ayda 14,2 milyar dolarlık rekor ihracat

Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam ihracatının 9,8 milyar dolarlık kısmını İstanbul'dan gerçekleştiren sektör, aynı dönemde Almanya'ya 2,5 milyar dolar, İspanya'ya 1,8 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

4- İtalya'da aşırı sağ, Mussolini'den beri ilk kez iktidara güçlü şekilde gelmeye çok yakın

Benito Mussolini'nin İtalya'da iktidarı ele geçirmesinin 100. yılında, aralarında faşist lidere sempati duyanların da bulunduğu aşırı sağ İtalya'nın Kardeşleri partisi anketlerde birinci konumda bulunuyor

İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, seçimlerden zaferle çıkması halinde sağ ittifakın adayı olarak ülkede başbakanlığa gelen ilk kadın olacak

(Barış Seçkin/Roma)

5- Macaristan ile AB arasındaki kriz devam ediyor

Nepszava Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Miklos Hargitai:

"(AB ile Macaristan arasındaki) Asıl sorun öncelikle her yere yayılan yolsuzluk, hakim ve savcıların bağımsızlığının ortadan kaldırılması ve özgür basının eksikliği"

Szazadveg Vakfı Siyasi Analizler Merkezi Müdürü Dr. Zoltan Kiszelly:

"Fidesz-KDNP hükümeti 2010'dan beri mecliste 4 defa 3'te 2'lik çoğunluğu sağladı. Hukuk sisteminde yapılan düzenlemeler Macaristan Anayasası'na uygun bir şekilde ve Batı Avrupa'daki örneklere dayanarak gerçekleştirildi"

(Mehmet Yılmaz/Budapeşte)

6- Özlem anne "Size bir defa sarılabilir miyiz?" diyen iki kardeşe gönlünü açtı

Konya'da 5 ve 7 yaşındaki iki kardeşin 3 yıldır koruyucu aileliğini üstlenen iki çocuk annesi Özlem Zafer:

"İlk önce kapıdan baktılar. Kurum görevlisinin yanındaydılar. Çok mahcuptular, ilk önce Ayşe sonra Zeynep yaklaştı. O an beni inanılmaz bir titreme aldı. O benim için bir doğum anıydı, anlatılmaz bir duyguydu"

"Bana 'Size bir defa sarılabilir miyiz?' dediler. O sarılmayla bir sevgi akışı olduğunu hissettim. Ufacıktılar ama onu hissettim, o sahneyi hiçbir zaman unutamayacağım"

(Havva Dereağzı/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- "İlklerin güreşçisi" Yasemin Adar Yiğit'ten kadınlara mesaj:

"Bir kadın yeter ki istesin, başaramayacağı hiçbir şey yok"

"Birçok kez maalesef kadınlarımıza şans verilmiyor. Bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar ama hiçbir şekilde yılmadan, asla pes etmeden mücadele etmeye devam etsinler"

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine bir ilki başarmıştım, tarih yazmıştım. Şimdi de 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu başarımı altın madalyayla taçlandırmak istiyorum"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Ankara, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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