Osmancık Kaymakamlığı'na Ayhan Akpay atandı - Son Dakika

Osmancık Kaymakamlığı'na Ayhan Akpay atandı
Bugün sabaha karşı resmi gazetede yayımlanan yeni kararname ile Osmancık Kaymakamlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay atanırkan, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan'da Kütahya Gediz Kaymakamlığına atandı.
Bugün sabaha karşı resmi gazetede yayımlanan yeni kararname ile Osmancık Kaymakamlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay atanırkan, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan'da Kütahya Gediz Kaymakamlığına atandı.
'Ayhan Akpay iimdir?
1979 yılında Niğde'de doğdu. İlkokulu Divarlı Kasabası İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Çiftlik İlçesinde tamamlandı. 1996 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2003 yılında İngiltere Exeter Üniversitesinde bir yıl dil eğitimi alarak İngiltere kamu kurumlarını yerinde inceledi. 2011 yılında İngiltere Keele Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri National Defence Üniversitesinde Terörizm Eğitimi aldı. 2001 yılında Balıkesir Kaymakam Adayı olarak atandı. Sırasıyla; Kırıkkale Sulakyurt Kaymakam Vekili, Aydın Yenipazar Kaymakam Vekili, Çorum Boğazkale Kaymakamı, Hakkari Çukurca Kaymakamı, Erzincan Vali Yardımcısı, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Ayhan Akpay evli ve iki çocuk babasıdır. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:13 Kaynak: İHA
Son Dakika 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü