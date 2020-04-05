Otomotiv ihracatı Mart'ta 2,1 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Otomotiv ihracatı Mart'ta 2,1 milyar dolar oldu

7 saat önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı koronavirüs salgınının etkisiyle Mart ayında yüzde 28,5 düşüşle 2,1 milyar dolar oldu.

Otomotiv ihracatı Mart'ta 2,1 milyar dolar oldu, System.String[]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı koronavirüs salgınının etkisiyle Mart ayında yüzde 28,5 düşüşle 2,1 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında 14 yıldır üst üste lider sektörlerinden olan otomotiv endüstrisi, başlıca pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 düşüş yaşadı. OİB verilerine göre, sektör ihracatı geçen ay 2,1 milyar dolar oldu. Türkiye'nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, AB Ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı. Otomotiv endüstrisinin 2020 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde ise ihracatı yüzde 10 düşerek 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 33 AZALDI

Verilere göre, Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 22 azalma görülürken, Fransa'ya yüzde 42, Birleşik Krallık'a yüzde 28, İtalya'ya yüzde 34 düşüş, Romanya'ya yüzde 12 artış oldu. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 49, İtalya'ya yüzde 75, İsrail'e yüzde 47, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 24 düşüş yaşanırken, Belçika'ya yüzde 24, Mısır'a yüzde 118, ABD'ye yüzde 33 artış kaydedildi. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda İtalya'ya yüzde 50, Almanya'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 49, Fransa'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 54 ihracat düşüşü, Slovenya'ya ise yüzde 50 artış yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 62, Almanya'ya yüzde 31, İtalya'ya yüzde 13, Romanya'ya yüzde 99 düşüşü görülürken, Çekya'ya yüzde 388 artış oldu.

ALMANYA'YA İHRACATTA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ, MISIR'A YÜZDE 51 ARTIŞ

Verilere göre, endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya'ya Mart'ta yüzde 25 azalma ile 292 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine Fransa'ya yüzde 46 düşüşle 183 milyon dolar ihracat olurken, Birleşik Krallık'a da yüzde 26 gerileme ile 181 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen ay önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 56,5, İspanya'ya yüzde 47, Polonya'ya yüzde 29, İsrail'e yüzde 40, Romanya'ya yüzde 26 ihracat düşüşü, Slovenya'ya yüzde 14, Mısır'a yüzde 51 artış yaşandı.

Almanya'ya yaşanan düşüşte tedarik endüstrisi ve binek otomobiller, Fransa ve İtalya'ya yönelik düşüşte binek otomobiller, Birleşik Krallık'a olan düşüşte ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatlarında gerileme yaşanması etkili oldu. Slovenya'ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda, Mısır'a ise binek otomobillerde yaşanan artışlar ihracata katkı yaptı.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 31 DÜŞTÜ

Verilere göre, geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 31 düşüşle 1 milyar 518 milyon dolar oldu. AB Ülkeleri, endüstri ihracatından yüzde 73,6 pay aldı. Yılın üçüncü ayında Ortadoğu Ülkelerine yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 18 düşüş yaşandı.

(İHA)

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:45 Kaynak: İHA

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