Otomotivde 2018 Yılının İhracat Şampiyonları Belli Oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) TİM verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota Otomotiv, üçüncü ise Tofaş oldu.

OİB verilerine göre 2019 yılına da iyi bir başlangıç yapan otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 1,9 artışla 2 milyar 330 milyon dolar oldu. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2018 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota Otomotiv, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ve Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

OİB verilerine göre otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı da yüzde 1,9 artışla 2 milyar 330 milyon dolar oldu. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Bu seneye iyi bir başlangıç yapan otomotiv endüstrisi, geçen yılki yüksek ihracat ortalamasını devam ettirdi. Bu yılın ilk ayında binek otomobillerde ihracat düşüşü yaşanırken, diğer ana sanayi ürün gruplarında çift haneli ihracat artışı yaşandı.

OTOMOTİV YAN SANAYİNDEN 872 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ocakta yüzde 3 azalarak 872 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 813 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43 artarak 381 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artışla 169 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 azaldı. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 24, Birleşik Devletler'e yüzde 28 ihracat artışı oldu. Binek otomobillerde en önemli pazarlar olan Fransa'ya yüzde 26, İtalya'ya yüzde 16, Polonya'ya yüzde 5 ihracat düşüşü görülürken, yine önemli pazarlarımızdan Birleşik Krallık'a yüzde 45, Almanya'ya yüzde 4, İspanya'ya yüzde 9, Slovenya'ya yüzde 116artış yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 44, Slovenya'ya yüzde 110, Hollanda'ya yüzde 163, Fransa'ya yüzde 72, Belçika'ya yüzde 81 ihracat artışı yaşanırken,İtalya'ya yüzde 13,İspanya'ya yüzde 14,Birleşik Devletlere'e yüzde 46 düşüş görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke olan Romanya'ya yüzde 3372, İtalya'ya yüzde 7, Fransa'ya yüzde 317 artış görülürken, önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 16, Birleşik Krallık'a yüzde 39 düşüş oldu.

ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACAT ARTTI

Ülke bazında bakıldığında, ocakta Almanya'ya ihracat yüzde 0,1 artışla 348 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 34 artışla 258 milyon dolar, Fransa'ya ise yüzde 5 azalarak 225 milyon dolar oldu. Ocakta yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 7, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 78, Romanya'ya yüzde 17, Hollanda'ya yüzde 49 ihracat artışı görülürken, Fransa'ya yüzde 5, İtalya'ya yüzde 10 düşüş yaşandı.

Birleşik Krallık'a yönelik yüksek oranlı ihracat artışında, bu ülkeye yönelik binek otomobilleri ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarındakiihracatın yüzde 45 ve yüzde 44 oranındaki artışlar, yan sanayi ihracatının da yüzde 31 artışı etkili oldu.

AB ÜLKELERİNE ARTIŞ YÜZDE 9 OLDU

Ülke grubu bazında ocak ayında Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 80 pay ve 1 milyar 865 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat yüzde 9 arttı. Bu yılın ilk ayında Diğer Avrupa ülke grubuna ihracat yüzde 17 artış gösterirken, Afrika ülkelerine yüzde 6 ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 8 artış yaşandı.