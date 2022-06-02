Otoyollarda Otomobillerin Hız Sınırları Yükseltildi

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, otoyollardaki hız sınırlarının otomobiller için yükseltildiğini açıkladı. Buna göre; hız sınırları, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul- İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, otoyollardaki hız sınırlarını otomobiller için yeniden belirledi. Bakanlıktan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre; 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü kara yollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

YOL STANDARTLARI DİKKATE ALINDI

Yazıda, hız sınırlarının, yol standartları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görüşüyle belirlendiği kaydedildi. Yazıda, İçişleri Bakanlığı'nın, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda hız sınırını otomobiller için 20 km/saate kadar artırmaya yetkili olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacağı bildirildi.

Buna göre; 1 Temmuz'dan itibaren Edirne-İstanbul (Avrupa Otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı, 10 km/s artırılarak 130 km/s; Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü, Malkara- Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.