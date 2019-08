- Öz-İplik Sendikası 42'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

ANKARA - İplik sendikası 42'inci kuruluş yıl dönümünü otelde kutladı.

Kuruluş yıl dönümüne, Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkanımız Rafi AY, Sendikamızın Kurucu Genel Başkanı Mehmet ER, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, sendikamızın yönetim kurulu üyeleri şube-il-ilçe başkan ve yöneticileri, genel merkez personeli ve kadın komitesi üyeleri katıldı.

Program, 42. Kuruluş Yıldönümü anısına düzenlenen gala yemeği ve Ankara Seğmenlerinin gösterisiyle başladı. Sendikamızın tarihini anlatan kısa film gösteriminin ardından program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

ÖZ İPLİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi AY: "Öz İplik-İş Sendikası binlerce işçiyi aynı çatı altında birleştirdi"

Genel Başkanımız Rafi Ay, "7 Ağustos 1978 yılında Mehmet Er önderliğinde kurulan Öz İplik-İş Sendikamızın 42. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın onurunu, heyecanını ve haklı gurunu yaşıyoruz. Genç dinamik ve idealist 7 tekstil işçisinin Gaziantep'te attığı adımlar, bugünlere kadar uzanan büyük bir hareketin habercisi oldu. Bu hareket, Öz İplik İş Sendikası çatısı altında, yüzlerce, binlerce işçiyi birleştiren, bir işçi hareketine dönüştü" dedi.

"Binlerce tekstil işçisinin sesi olduk"

Öz İplik-İş tarihinin mücadelelerle dolu olduğunu anımsatan Ay, "Sendikamız 12 Eylül 1980'den sonra, darbeciler tarafından kapatıldı. 6 ay kapalı kalan Öz İplik-İş, yılmadan haklı mücadelesini sürdürdü. Hukuk mücadelesini kazanarak, binlerce tekstil işçisinin sesi olmayı başardı. Bugünlere gelmemizde emeği geçen sendikamızın Kurucu Genel Başkanı Mehmet Er'e ve bu büyük mücadelenin isimsiz kahramanlarına teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Ay, "Üyesi olduğumuz HAK-İŞ Konfederasyonu ile Avrupa Sendikaları Federasyonu ve Tüm Endüstri Küresel İşçi Sendikaları Federasyonu'nun saygın ve etkin bir üyesi olarak ulusal ve uluslar arası emek hareketine katkı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurucularımızın açtığı yolda hız kesmeden yürüyoruz"

Öz İplik-İş Sendikası'nın 42 yıl önce, alınteri için yola çıkanların, kendi değerleri üzerinde onurla yürüyenlerin izinde "Hedef İşkolunda Lider Sendika" diyerek, kurucularının açtığı yolda lider sendika olmak için azim ve kararlılıkla mücadelesini hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Ay, "Öz İplik-İş Sendikamız işkolunun 2. en büyük, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in 6. büyük, sendikası olarak sektörün ve çalışanların güvenli ve sağlam bir çatısı haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Öz İplik-İş, işçilerin tek adresi olmuştur"

Genel Başkanımız Rafi AY, Öz İplik-İş Sendikasının 18 farklı bölgede bulunan başkanlıkları, işyeri baştemsilcileri, temsilcileri ve kadın komitesiyle Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir aile haline geldiğini dile getirerek; "Öz İplik İş, gücünü her daim emekten aldığı için işçilerin tek adresi olmuştur.1978 yılında, Hasyün Halı Fabrikası ve Öz Anadolu Konfeksiyon ile başlayan Öz İplik-İş yolculuğu, bugün 32 bin 481 kişilik çok geniş bir aileye sahiptir" dedi.

Öz İplik-İş Sendikasının ulaştığı küresel güçle Somali'den Amerika'ya ve dünyanın her yerine uzanan vizyonuyla dünyanın 8 ülkesinde bulunan 11 sendika ile işbirliklerinin devam ettiğini belirten Ay, "Bu vizyonumuzu yeni coğrafyalarda yeni sendikalar katarak zenginleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Sendikamızın yürütmüş olduğu faaliyetlere değinen Ay, "Çalışma hayatına katkıları tartışılamayacak kadar önemli olan ve insan hayatına dokunan; kadın, aile, liderlik, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki proje ve eğitim faaliyetlerimizle öncü çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. 2019 yılı Temmuz verilerine göre Tekstil işkolunda 1 milyon 92 bin 76 kişiden sadece 98 bin 760 kişinin sendikalı olduğunu açıklayan Ay, "Öz İplik-İş Sendikası olarak hedefimiz, işkolumuzda çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

"İşkolumuzdaki emekçilerin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz"

Tekstil işkolunun Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisi olduğunu vurgulayan Ay, "Tekstil ve hazır giyim yılda 25 milyar dolardan fazla ihracat yapılan sektördür. Tekstil sektöründe düzenli olarak yıllık 20 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Her yıl ülkemizin cebine net 20 milyar dolar döviz koyuyoruz. Böylesine önemli bir sektörde çalışanlar hak ettiği payı alamıyorlar. Öz İplik-İş Sendikası olarak işkolumuzda çalışan emekçilerin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Instagram fotoğraf yarışması düzenledik"

Ay, "Öz İplik-İş Sendikası Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sadece üyelerimize açık olan ve sendikalar arasında bir ilk olan Instagram üzerinden katılım kabul edilen "Tekstil Sektöründe Emek" temalı bir fotoğraf yarışması düzenledik.

Çünkü kişi yaptığı işi en iyi anlatandır. Biz de fotoğraf yoluyla üyelerimizin yaptığı işi, verdiği emeği paylaşmalarını, farkındalık yaratmalarını istedik. Yarışmayla tekstil sektörüne emeğiyle değer katan çalışanların kendi emeklerini fotoğraf aracılığı ile ifade etmelerine olanak sağlamak istedik. 1-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmamıza 324 fotoğraf başvurdu" açıklamasında bulundu.

"Vefa ekenler, vefa bulacaklardır"

Vefa ekenler, vefa gösterenlerin vefa bulacağına inandıklarını dile getiren AY, "Biz bu gerçeğin farkında ve bilincinde olarak 13. Olağan Genel Kurulumuzda göreve geldiğimizde bazı kararlar aldık. Bunlardan biri de vefayı yok saymayacağımız oldu. Bir vefa örneği olarak, her yıl sendikamızın kuruluş yıldönümünde teşkilatımız içerisinde sendikamıza emek ve gönül verenlere bir plaket ve hediye takdimini başlatmış bulunuyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Kuruluş yıldönümlerini yeni bir başlangıç, yeni bir adım olarak değerlendirmeliyiz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Öz İplik-İş Sendikası'nın 42. Kuruluş Yıldönümünü kutlayarak, "Öz İplik-İş Sendikamız yeni bir sendikal dili ve kültür anlayışını kendine özgü yaklaşımıyla yeni bir yol açma yolunda ilerleyen tekstil işkolundaki önemli bir sendikamızdır" dedi.

Anma toplantılarında mütevazi olarak bir araya gelmeleri, birlik; beraberlik ve dayanışmanın, bugüne kadar yapılan faaliyetlerin yeni dönem için hazırlık, yeni bir nefes ve yeni bir başlangıç olması adına çok anlamlı bulduğunu belirten Arslan, "Öz İplik-İş Sendikamızı böyle bir yola girmiş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Daha sonraki yıldönümlerini başarılarımızı daha da ileriye taşımak, elde ettiğimiz imkanlarımızı geliştirmek, eksiklerimizi gözden geçirip yeni dönemde ortadan kaldırmak adına yeni bir başlangıç ve yeni bir adım olarak değerlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"HAK-İŞ kurucularını hatırlamak bir vefa örneğidir"

Arslan, "HAK-İŞ mücadelesinde yer almış arkadaşlarımızı belli toplantılarda dinlemek, onların tecrübelerini ve yaşadıklarını tekrar hatırlamak geçmişte kalmak değil, geçmişte olup bitenleri doğru anlamak adına önemlidir. Onların her birinin HAK-İŞ'e yaptığı katkı, destek ve fedakarlıkları unutmamak adına bir vefa örneğidir. Bu bizim için bir hayat tarzı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Öz İplik-İş Sendikasının yanında olduk"

Öz İplik-İş Sendikasının yeni yapılan genel kuruluyla birlikte yeni bir açılım, yeni bir heyecan ve yaklaşımla sendikal mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ olarak ihtiyacı olan her anında Öz İplik-İş Sendikamızın yanında olduk. Bize ihtiyaç duyduğu her zaman Öz İplik-İş Sendikasının yanında olacağız. Artık Rafi Bey'le HAK-İŞ'te beraber çalışacağız. Bu beraberliğin hem HAK-İŞ için hem bütün sendikalarımız için Öz İplik-İş Sendikamız için de hayırlar getireceğini ümit ediyoruz. Biz 'Niyet hayır akıbet hayır' diyoruz. Biz hayırla yürüyoruz inşallah sonu da hayırla olacaktır" şeklinde konuştu.

"HAK-İŞ bugünlere azim, kararlılık ve inancı sayesinde gelmiştir"

HAK-İŞ'in bugüne kadar gelme nedeninin azmi, kararlılığı ve inancı olduğunu dile getiren Arslan, "Yılmadan, vazgeçmeden sorunların karşısında geri adım atmadan şartlar ne olursa olsun azmimizi, kararlılığımızı, inancımızı yitirmeden yolumuza devam etmek zorundayız. Biz bugünlere kadar gelmişsek bunun nedenlerinden birisi de inancımızdır. Yılmadan, önümüze konan engellerden geri adım atmadan samimiyetle ve inançla yolumuza devam ettik" dedi.

"Dokuma işçilerinin umudu olmak zorundayız"

Zorluklara ve engellere asla teslim olmayacaklarını vurgulayan Arslan, "Biz 1 milyonun üzerindeki dokuma işçilerinin umudu, onların sendikası olmak zorundayız. Bizim olmadığımız yerde zulüm vardır. Sömürü vardır. Bizim olmadığımız yerde adaletsizlik vardır. Bizim olmadığımız yerde sorun vardır. Bizim olduğumuz yerde olmadığımız yerlerden çok daha güzel şeyler vardır" diye konuştu.

"Yeni hedeflere yürüyeceğiz"

Öz İplik-İş Sendikasının sadece 32 bin üyesiyle değil aynı zamanda 1 milyondan fazla tekstil işçisinin de sorumluluğunu taşıdığını belirten Arslan, "Bunu sizlerle başaracağız. Siz nasıl yeni hedeflere yürüdüyseniz bundan sonra da başaramayacağınız bir şey yoktur. Yeni hedeflere yürüyeceğiz. Tekstil iş kolundaki en büyük, Türkiye'nin en büyük sendikası olma konusunda hedeflerimize yılmadan yürümeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücüdür"

Öz İplik-İş Sendikasının büyüyerek ve güçlenerek azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyleyen Arslan, "Öz İplik-İş Sendikamızın büyümesi HAK-İŞ'in büyümesidir. HAK-İŞ'in büyümesi Türkiye'nin büyümesidir. HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücüdür. Siz aslında sendikal mücadeleyle ülkemize de güç ve kuvvet kazandırıyorsunuz. Sendikacılığımızı aynı zamanda Türkiye'nin gücüne, imkanlarına, enerjisine ve potansiyeline de bir katkı olarak görmemiz gerekiyor. Kendisini ülkenin bir parçası olarak gören, ülkemizin kaynaklarını, imkanlarını, potansiyelini ve enerjisini de içine katacak bir sendikacılık ancak bize yakışır. Sendikacılığımızın bir yönü de işçilerimizle kucaklaşmak, onların sorunlarıyla çözüm için mücadele etmek, bir yönüyle işkolumuzda en büyük olmak, bir yönüyle de ülkemizin gücüne yeni güç katmaktır. Öz İplik-İş Sendikamızın 42. Yılını kutluyorum. Rabbim nice 42. yıllarda bizi bir arada yeni başarıları ve yeni hedefleri konuştuğumuz şekilde ulaşmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Öz İplik İş kurucu başkanı ER: " Öz İplik İş sendikası dualarla kuruldu"

Öz İplik İş Sendikasının Kurucu Genel Başkanı Mehmet ER'de bir konuşma yaparak, Öz İplik-İş Sendikasının kurulduğu yıllarda yaşananlar zorluklardan bahsetti. Öz İplik İş Sendikasının geldiği noktayı gördükçe duygulanmamanın mümkün olmadığını dile getiren ER; "Öz İplik İş dualarla kuruldu. Biz sendikayı kurduğumuzda, sendikanın bugünlere geleceğini bilmiyorduk. Sanıyorduk ki, biz gittiğimizde sendika da daha kötüye gider. Ama tam tersi oldu, sendika bizden sonra daha da ileriye gitti. İnşallah sendikamızın 50'nci yılını kutladığımızda çok daha fazla şubesi olur" şeklinde konuştu.

42. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi

Konuşmaların ardından tüm davetlilerle beraber Öz İplik İş Sendikasının 42. Kuruluş Yıl Dönümü anısına bir pasta kesildi ve geleceğe dair iyi dileklerde bulunuldu.

Öz İplik iş'te emek verenler ödüllendirildi

Pasta kesiminin ardından sendikamıza emek verenler ödül törenine geçildi.

Instagram fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Öz İplik İş Sendikası 42. Kuruluş Yıldönümü faaliyetleri kapsamında düzenlediği Öz İplik-İş Sendikası üyelerinin Instagram üzerinden katılım sağladığı "Tekstil Sektöründe Emek" konulu Instagram fotoğraf yarışmasının sonuçlarını açıklanarak, dereceye giren üyelere hediyeleri takdim edildi.

Öz İplik İş Sendikası Instagram Fotoğraf Yarışmasında 1'nci Adana Bossa T.AŞ. çalışanı Durmuş Baki, 2'nci İzmir Ekoten Tekstil çalışanı Kaan Güder, 3'üncü ise Eskişehir Sarar Giyim çalışanı Lamiser Ökmen'in çektiği fotoğraf seçildi.

Bossa T.A.Ş çalışanı Akın Özdemir ve Malatya Çalık Denim Tekstil çalışanı Umut Kaya'nın fotoğrafı ise mansiyon ödülü aldı.

"Tekstil Sektöründe Emek" konulu Instagram fotoğraf yarışmasını jürisinde yer alan HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Öz İplik-İş Sendikası Basın Müşaviri Didem Boztaş, Kemal Yıldıztaş ve Emre Polatel'e de katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

