ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2022

12.03.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2022

İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesine odaklandıDEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet: "Doğu Bloku'nda savaşın olduğu kritik bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça kıymetli.

6 Nisan 1920

1- İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesine odaklandı

DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet:

"Doğu Bloku'nda savaşın olduğu kritik bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça kıymetli. Yunanistan ile daha sıkı diplomatik ilişkiler, iş dünyasının da hem cesaretini hem motivasyonunu artıracaktır"

"İki ülke arasında tarım alanında ciddi bir ticaret potansiyeli var. Ortak denizimizin olduğu Yunanistan ile birkaç gün Türkiye, birkaç gün Yunanistan olacak şekilde ortak paket programlarla hem Avrupa'dan hem başka ülkelerden turistleri ağırlayabiliriz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- Savaşın ortasında kalan 4 kız çocuğu, Antalya'da annelerine kavuştu

Tatil için geldiği Antalya'dan savaş nedeniyle Ukrayna'ya dönemeyen, Türk şoförün yardımıyla savaş ortamından kurtarılan 4 kızı ile anne ve babasına kavuşan Olha Yeromchenko:

"Şu an çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum, çocuklarım yanımda ve yaşıyorlar. Evet biraz zayıflamışlar ama önemli olan yaşamaları"

Çocuklar ile Türkiye'ye gelen anneanne Aleksandra Yeromchenko:

" Rusya'nın sivil yerleşim yerlerini bu şekilde bombalayacağı aklıma gelmezdi. Uzun süre sığınakta kaldık ve bir Türk'ün yardımıyla kurtulduk, bize yardım eden herkese teşekkür ederiz"

(Gülsem Adam/Antalya) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Ukrayna krizi küresel ekonomide yeni bir durgunluk yaratabilir

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

"Küresel ticaretin 2021'de ulaştığı 28,5 trilyon dolarlık seviyenin altına düşebileceğini ve son üç yıldaki ikinci küresel durgunluk sürecine sürüklenebileceğimizi söyleyebiliriz"

"Savaşın sürmesi halinde dünya ticaret dengesinde avantaja sahip ülkeler ABD ve Çin olacaktır"

"Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile Azerbaycan gazını Avrupa'ya bağlaması, Avrupa için Rusya dışındaki tek alternatif olma özelliğini taşıyor"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/ İstanbul)

4- XRP, uzun vadede 6 trilyon dolarlık SWIFT'in yerini alabilir

XRP, American Express başta olmak üzere 50'den fazla büyük bankanın da içinde olduğu bir sisteme dönüştü

XRP'de her transfer işlemi 5 saniyeden kısa bir zamanda gerçekleşiyor

( Gökhan Yıldız/İstanbul)

5- TÜBA, "Enerji Çalışma Grubu" ile Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerine ışık tutuyor

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker:

"Enerji Çalışma Grubumuzda sadece fosil temelli kaynaklar değil, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi kaynakların Türkiye'de çoğaltılması konusunda fikir üretiyoruz, çalıştaylar ve raporlar hazırlıyoruz"

"Bu yıl enerji konusuna ilişkin kavramları ve yorumlamalarını içeren, hem ders hem de kaynak niteliği taşıyacak 'Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar' adlı eseri yayımlayacağız"

(Enes Duran/Ankara)

6- Terörle mücadelenin kahraman korucuları afetlerde de hayat kurtaracak

Geçmiş yıllarda deprem, sel ve çığ gibi afetlerin yaşandığı Van'da, yıllarca terörle mücadelede etkin rol oynayan güvenlik korucularından oluşan 40 kişilik arama kurtarma ekibi, olası afetlerde sahada da aktif yer alacak

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş:

"Güvenlik korucularımızın bölgeyi iyi tanımaları, bölge coğrafyasına ve kültürüne alışık olmalarının arama kurtarmalarda daha iyi verim sağlayacağını düşünüyorum"

(Necat Hazar/Van) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Doğu Bloku, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2022 - Son Dakika


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