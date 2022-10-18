ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ekim 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ekim 2022

18.10.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ekim 2022

Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir BayraktarHayatını, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek tezgahı başında Milli SİHA'lara vakfettiBaykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol...

6 Nisan 1920

1- Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar

Hayatını, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek tezgahı başında Milli SİHA'lara vakfetti

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlendi ve bu projelerin hayata geçirilmesinin her aşamasında aktif olarak yer aldı

(Tolga Yanık/İstanbul) (Grafikli)

2- Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki kadın çiftçi sayısı 290 bine yaklaştı

Sisteme kayıtlı kadın çiftçi sayısında ilk 5 il Ordu, Giresun, Manisa, Trabzon ve Denizli olarak sıralandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık noktasında verdiğimiz destek miktarı 10 milyar lirayı buldu"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

3- Hava araçları orman yangınlarına müdahale için bu sezon 6 bin 828 saat uçtu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Yangınlara uçaklar ortalama 27,7 dakikada müdahale ederken helikopterler 29,3 dakikada müdahalede bulunmuştur"

"TUSAŞ tarafından üretilen T70 Sikorsky modeli bir yangın söndürme helikopterimiz envanterimize girecek"

(Enes Duran/Ankara)

4- Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının üzerinden 19 yıl geçti

Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için hayatı boyunca mücadele eden bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 19'uncu yılında özlemle anılıyor

İzetbegoviç, Bosna Hersek'in bağımsızlığında gösterdiği lider siyasi kişiliğinin yanı sıra kaleme aldığı "Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" gibi eserlerle entelektüel bir şahsiyet olarak da tanınıyor

(Lejla Biogralija Aksan/Saraybosna) (Grafikli)

5- Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy: "Hisse senetleri portföylerde yer tutmaya devam etmeli"

"Yatırımcıların soğukkanlı ve rasyonel hareket etmesi çok önemli. Biz yurt içi ve dışında birçok iyi şirketin hissesinin uygun seviyelere geldiğini düşünüyoruz. Piyasadaki baskının ekim ayında en azından geçici bir dip yapmasını da beklediğimizden paniğe kapılmadan uygun alım fırsatları kollaması bizce uygun olur"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

6- İngiltere'de 5 Eylül'de Başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ın liderliği sorgulanıyor

Truss'ın, piyasalarda büyük çalkantıya yol açan ekonomi politikasından "U dönüşü" yapması, ülkede Başbakan'a olan güvenin sarsılmasına sebep oldu

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in 23 Eylül'de açıkladığı vergi indirimleri sonrası sterlin dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetti ve Truss, Kwarteng'i görevden aldı

Yerine Jeremy Hunt'ı getiren Truss'ın, başbakanlık yarışındaki en önemli vaadi olan vergi kesintilerinin, yine Hunt tarafından iptal edilerek ekonomide dizginleri eline alması "Başbakan'ın liderliğini" tartışmaya açtı

(Zuhal Demirci/Londra)

7- Türkiye, su altı sporlarıyla dalış turizminde marka olmaya başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın:

"(Serbest Dalış Dünya Şampiyonası) Ülkemizin ve Kaş'ın tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Sadece sportif açıdan değil, dalış turizmine de etkisi çok oldu"

"Serbest dalışın talimatını yayınlıyoruz. Türkiye'de 276 dalış merkezimiz var. Şimdi yapacağımız şey ülkelerin yarışmalardan önce milli takım kampları için oraya aylar öncesinden gelmesini sağlamak"

(Hüseyin Doğru- Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Türkiye, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ekim 2022 - Son Dakika

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