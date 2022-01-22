Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ocak 2022

22.01.2022 10:50
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ocak 2022

Yüksek tansiyon hastaları için "uzaktan takip" uygulaması başlıyorSağlık Bakanlığı, hipertansiyon hastalarının sağlık uzmanlarınca uzaktan takip edilebileceği sistemi, bu yıl başlatılacak pilot uygulamayla hayata geçirecekTürkiye'de ilk olacak sistemle, hastaların kendi...

6 Nisan 1920

1- Yüksek tansiyon hastaları için "uzaktan takip" uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı, hipertansiyon hastalarının sağlık uzmanlarınca uzaktan takip edilebileceği sistemi, bu yıl başlatılacak pilot uygulamayla hayata geçirecek

Türkiye'de ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Doktor Özge, ilk yurt dışı görevinde Arakanlı Müslümanların yaralarını sardı

Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesinde 3 aylık görev sürecini tamamlayan Özge Koyun:

"Burada ihtiyacı olanlara ulaşabilmek, dokunabilmek beni çok mutlu etti. 'Bir dönem daha gelir misin' deseler seve seve gelirim"

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor

Diyarbakır'da 21 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde sevgi ve minnetle anılıyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu:

"Gaffar ağabeyimiz Diyarbakır'dayken özellikle şehirde sporla sanatı birleştirmiş, bürokrasiyle vatandaş arasındaki tüm engelleri kaldırmış. Diyarbakır'a gittiğimde bunu net bir şekilde gördüm"

(Ömer Faruk Cebeci/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'de volkanik hareketler için araştırmalar hız kesmeden sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"2010 ile 2019 arasında yapılan çalışmalarda Türkiye'deki 14 volkana ilişkin olası volkanik tehlikeler ortaya konarak risk değerlendirmeleri yapıldı"

"Hasan, Erciyes, Acıgöl, Göllüdağ, Karapınar Volkanik Alanı, Süphan, Nemrut, Tendürek, Aprı, Gökcük, Kula Volkanik Alanı ve Karacadağ için tefra yağışı tehlikesi kapsamında 220 bin simülasyon gerçekleştirilerek 30 patlama senaryosu oluşturuldu"

(Murat Temizer/Ankara)

5- Yüksek zirai ilaç ve gübre maliyeti küresel gıda fiyatlarını tehdit ediyor

Dünya Kovid-19 salgınının etkilerini atlatmaya çalışırken, iklim değişikliği, kuraklık ve iş gücü sıkıntısının yanı sıra tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gübre ve zirai ilaç maliyetleri çiftçilerin karları üzerinde baskı oluşturuyor

Uzmanlar, gübre fiyatlarının, devam eden güçlü talep ve kademeli arz toparlanması nedeniyle genel olarak oldukça yüksek kalmasını bekliyor

(Bahattin Gönültaş-Berlin)

6- İstanbul'da sigara ve elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ilk sırada

İstanbul İtfaiyesi verilerine göre, kentte 2021 yılında çıkan 20 bin 760 yangının 5 bin 368'i söndürülmemiş sigara, 5 bin 105'i elektrik kontağından kaynaklandı

İstatistiklere göre İstanbul'da her 25,99 dakikada bir yangın çıktı, itfaiye ekipleri, yangınlara ortalama 6,10 dakikada müdahale etti

(Hüseyin Kul-İstanbul)

7- Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat'ın şampiyonluk favorisi Trabzonspor:

"Trabzonspor çok istikrarlı. Her maçı, 'Kazanamasam da 1 puan koparayım' anlayışıyla oynadılar. İstedikleri puanları aldılar. Şu anda da yüzde 99 şampiyonluğa ulaştılar"

" Domenec Torrent'i tanımıyorum. İyi bir teknik direktör ve insan olabilir ama çok fazla soru işareti var"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

Hipertansiyon, İstanbul, Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ocak 2022 - Son Dakika


Park halindeki otobüs alev alev yandı, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu Park halindeki otobüs alev alev yandı, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu         
16:49
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
Yerin 50 metre altında saklanıyor! Gilik peynirine talep arttı Yerin 50 metre altında saklanıyor! Gilik peynirine talep arttı         
16:34
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39

Son Dakika Haberleri
16:37 Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:21 Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 16:54:01. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ocak 2022 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement