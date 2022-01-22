ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Yüksek tansiyon hastaları için "uzaktan takip" uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı, hipertansiyon hastalarının sağlık uzmanlarınca uzaktan takip edilebileceği sistemi, bu yıl başlatılacak pilot uygulamayla hayata geçirecek

Türkiye'de ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Doktor Özge, ilk yurt dışı görevinde Arakanlı Müslümanların yaralarını sardı

Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesinde 3 aylık görev sürecini tamamlayan Özge Koyun:

"Burada ihtiyacı olanlara ulaşabilmek, dokunabilmek beni çok mutlu etti. 'Bir dönem daha gelir misin' deseler seve seve gelirim"

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor

Diyarbakır'da 21 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde sevgi ve minnetle anılıyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu:

"Gaffar ağabeyimiz Diyarbakır'dayken özellikle şehirde sporla sanatı birleştirmiş, bürokrasiyle vatandaş arasındaki tüm engelleri kaldırmış. Diyarbakır'a gittiğimde bunu net bir şekilde gördüm"

(Ömer Faruk Cebeci/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'de volkanik hareketler için araştırmalar hız kesmeden sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"2010 ile 2019 arasında yapılan çalışmalarda Türkiye'deki 14 volkana ilişkin olası volkanik tehlikeler ortaya konarak risk değerlendirmeleri yapıldı"

"Hasan, Erciyes, Acıgöl, Göllüdağ, Karapınar Volkanik Alanı, Süphan, Nemrut, Tendürek, Aprı, Gökcük, Kula Volkanik Alanı ve Karacadağ için tefra yağışı tehlikesi kapsamında 220 bin simülasyon gerçekleştirilerek 30 patlama senaryosu oluşturuldu"

(Murat Temizer/Ankara)

5- Yüksek zirai ilaç ve gübre maliyeti küresel gıda fiyatlarını tehdit ediyor

Dünya Kovid-19 salgınının etkilerini atlatmaya çalışırken, iklim değişikliği, kuraklık ve iş gücü sıkıntısının yanı sıra tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gübre ve zirai ilaç maliyetleri çiftçilerin karları üzerinde baskı oluşturuyor

Uzmanlar, gübre fiyatlarının, devam eden güçlü talep ve kademeli arz toparlanması nedeniyle genel olarak oldukça yüksek kalmasını bekliyor

(Bahattin Gönültaş-Berlin)

6- İstanbul'da sigara ve elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ilk sırada

İstanbul İtfaiyesi verilerine göre, kentte 2021 yılında çıkan 20 bin 760 yangının 5 bin 368'i söndürülmemiş sigara, 5 bin 105'i elektrik kontağından kaynaklandı

İstatistiklere göre İstanbul'da her 25,99 dakikada bir yangın çıktı, itfaiye ekipleri, yangınlara ortalama 6,10 dakikada müdahale etti

(Hüseyin Kul-İstanbul)

7- Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat'ın şampiyonluk favorisi Trabzonspor:

"Trabzonspor çok istikrarlı. Her maçı, 'Kazanamasam da 1 puan koparayım' anlayışıyla oynadılar. İstedikleri puanları aldılar. Şu anda da yüzde 99 şampiyonluğa ulaştılar"

" Domenec Torrent'i tanımıyorum. İyi bir teknik direktör ve insan olabilir ama çok fazla soru işareti var"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Görüntülü)

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