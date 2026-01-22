Özgür Özel: CHP, düşük gelir seviyesinin partisidir - Son Dakika
Özgür Özel: CHP, düşük gelir seviyesinin partisidir

Özgür Özel: CHP, düşük gelir seviyesinin partisidir
22.01.2026 17:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir. Düşük eğitim seviyesinde artık birinci partidir. Emekliler de birinci partidir. ve gençlerin birinci partisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanlığı'na seçilen İrfan Demirci'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, CHP'nin 'Baba ocağı', Türk Eczacıları Birliği'nin ise 'Anne kucağı' gibi kıymetli bir yer olduğunu belirterek, "Benim mahalle temsilciliğinden başlayıp tüm kademelerinde görev yaptığım meslek örgütümde geçtiğimiz ay demokratik bir seçim yaşandı ve bir görev değişimi yaşandı. Ülke gündemi nedeniyle ancak bugüne ziyarette bulunabildik. Sayın Başkanımızla mesleğimizin ve sağlık alanının çözülmesi beklenen sorunlarına yönelik görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

'CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "Biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bugünlere geldik" açıklamasıyla ilgili, "Özlem Hanım 'gariban' demiş, 'gariban' demek, 'sahipsiz kimse' demek. Emeklilere kimse 'gariban' diyemez. Onlar emeklileri sahipsiz bırakmaya çalışsa da Cumhuriyet Halk Partisi emeklisine sahip çıkıyor. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Elbette geçmişte toplumun en yoksul kesimlerinin veya eğitim düzeyi en düşük kesimlerinin tercihinin AK Parti olduğu doğruydu. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eksikliğiydi. Ama 31 Mart seçim sonuçları ve devamında yapılan her anketin kırılımlarında 3 çok önemli sonuç var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir. Düşük eğitim seviyesinde artık birinci partidir. Emekliler de birinci partidir. ve gençlerin birinci partisidir. Zaten bunların sonucunda diğer bazı başka gruplarda ikinci parti olmakla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık ara ve sürekli bütün anketlerde birinci parti çıkmasındaki temel nokta budur. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, o Sayın Özlem Zengin'in 'kimsesiz, sahipsiz' diye niteledikleri seçmen gruplarının en büyük destekçisi, en büyük sahiplenicisidir" dedi.

'EMEKLİYE HAKKINI VERMEMEK İÇİN SAHTE OY KULLANIYORLAR'

Özgür Özel, gözünün kulağının Meclis'te olduğunu belirterek, "Meclis'teki oylamaya da gideceğim. Malum Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi dün 7'nci maddede verdiğimiz önergeyi reddettiler. Nedir 7'nci maddedeki önerimiz? Birincisi en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bunun kanuni güvence altına alınması. Ama yetmez, 20 bin lirayla asgari ücret arasındaki 8 bin liranın üzerindeki farkın seyyanen bütün emeklilere verilmesi. Yani sadece en düşüğü asgari ücret yapmak değil. Bugün 28 bin lira yapanı da 36 bin lira yapmayı öneriyoruz. Bununla ilgili kaynak tartışması tükenmiştir. Her şeye para bulanların buna para bulamamasının, kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin emeklinin bu derdine çözüm bulamamasının izahı yoktur. Peki 7'nci madde geçti gitti ne olacak? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasanın son oylamasından önce iktidar muhalefet tüm milletvekillerini mutlaka salona bekliyoruz. Bu noktada yeni çabalarımız olacak, yeni önerilerimiz olacak. Bir kez daha dün reddettikleri maddeye 'evet' oyu vermelerinin İç Tüzükte imkanları vardır. Biz bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayın Meclis Başkanvekilinin meseleye yapıcı yaklaşımı, adilane yaklaşımı elbette mensup olduğu partinin kararı ayrıdır ama müzakerenin en adil şekilde olmasına gayret gösteriyor. Emekliler açısından bu kadar önemli bir konuda emekliye hakkını vermemek için dün Meclis'te sahte pusula, sahte oy kullanıyorlar. Olmayanın yerine oy kullanıyorlar. Bu konuda Sayın Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın tutumu da çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

'ATABİLECEĞİ EN DOĞRU ADIM SEÇİM SANDIĞINI GETİRMEK'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Attığımız adımlarımızın etkisi mutfağa pazara, kilere daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler" açıklamasının sorulması üzerine, "Bu konuda atabileceği en doğru adım seçim sandığını getirmek. Seçim sandığını getirirse dedikleri olur. Sandığa direnirse bu sorunlar derinleşerek devam eder" dedi.

Kaynak: DHA

