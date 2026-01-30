Özgür Özel, Fatih Erbakan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Fatih Erbakan'ı, beraberindeki heyetle ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Özel, "16 Kasım'da Yeniden Refah Partisi kurultayını yapmıştı. Sayın Erbakan, bir kez daha genel başkanlık görevine seçildi. Ben kendisini o günlerde aramıştım ve bir ziyarette bulunmak istediğimi söylemiştim. Ancak hayırlı olsun ziyaretimiz bugüne nasip oldu. Ben bir kez daha kendisini, yeniden göreve gelenleri, yeni seçilenleri kutluyorum. Başarılı çalışmalarının devam etmesini ümit ediyorum" dedi.

'TEMEL KONUMUZ, VATANDAŞIN GEÇİM SIKINTISIYDI'

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin iki muhalefet partisi olarak hem Meclis'te görev yaptığını hem de çok güçlü örgütleri, teşkilatları olan partiler olarak sahada siyaset yaptıklarını söyleyen Özel, "Bugünkü toplantımızda hiç şüphe yok ki en temel konumuz, vatandaşın içinde bulunduğu geçim sıkıntısıydı, yoksulluktu. Özellikle hep birlikte çok dile getirip, mücadele ettiğimiz en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması, ortalama emekli maaşının 23 bin lira olması ve emeklilerin yoksullukta birleştirilmiş olmaları; aynı zamanda asgari ücretteki zorluklar, çiftçilerin, tarımla ve hayvancılıkla uğraşanların yaşadığı sıkıntılar; hepsinin bir bütün olarak esnafın içinde bulunduğu durum ve bir dokunsak bin ah işiteceğimiz toplumun tüm kesimlerinin beklentileri. Örneğin kamu mühendislerinden de bahsettik, atanmayan öğretmenlerin sorunlarından da bahsettik. Toplantımızın aslında ana gündemi, Türkiye'deki vatandaşın gündemi neyse oydu. Zaten siyaset bunun için yapılıyor. Bizi buralara yollayanlar, bu onurlu görevlerle, bu önemli mevkilerle bizleri görevlendirenler, bizden bunları bekliyor; iktidardan da bu sorunlarını çözmesini bekliyor" diye konuştu.

'AK PARTİ'NİN SİYASİ KAPKAÇLARINDAN MUZDARİBİZ'

Özel, Türkiye'de hukuka ve adalete güvenin en düşük seviyede olduğunu söyleyerek, "Her iki parti olarak AK Parti'nin siyasi kapkaç operasyonlarından muzdaribiz. AK Parti'nin istenmediği beldelerde, ilçelerde, illerde, büyükşehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin adayları millet tarafından göreve getirildi. 'AK Parti yetti artık, siz yönetin' dediler. 'AK Parti belediyeciliğinden rahatsızız' dediler. 'Artık bu kadar israf yapılmasın, milletin parası millete harcansın' dediler. Takdirde bulundular. Milletimiz, binin üzerindeki seçim çevresinde hangi takdirde bulunduysa başımızın, gözümüzün üzerinedir. AK Parti'den memnun olup devam ettiren seçmen de haklıdır. Değiştiren seçmen de haklıdır. Burada haksız olan; AK Parti'ye itirazla gelip aday olmuş, partilerimizden seçilmiş kişilere ağır baskılar yapılması; 'Ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın.' İkincisi, olmayacak teklifler; 'Bütün borçlarını sileriz. Şu kadar para veririz, şu kadar imkan yaratırız. Seni baş tacı yaparız. Bizim partimize geçeceksin.' Geleceğe yönelik vaatler; 'Bugün geçersin, yarın milletvekili olursun.' Bu görüşmeleri, il belediye başkanlarıma il başkanlarının doğrudan 'Sizi Cumhurbaşkanımıza götürelim, bir onunla konuşun' diyecek kadar hadsizleşen, meselenin de 'Hadi gidelim' diyeni de kolundan tutup götürebildikleri, bu tekliflerin yanında söylendiği, kendisinin de 'Bu işi halledelim' dediği bir sürecin içindeyiz" açıklamasında bulundu.

'İFTİRAYA DİRENENLER NAMUSUYLA SİLİVRİ'DE YATIYOR'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok sert tepki gösterdiğini söyleyen Özel, "Bin pişman oldu. İnsan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisinin durumunu söylediğimde; kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var ya. Suç duyurusu orada durur, yıllarca durur. Günü geldiğinde de mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam Özlem Çerçioğlu hakkında edinilen bilgi ve belgeleri verecek mahkeme bulurum. Onun dediği mahkemeye vermem. Dokunulmazlık var; hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim. Mahkeme, bana deseydi ki; 'Özlem Çerçioğlu hangi faturasını Aziz İhsan Aktaş'a ödetmiş?' Ben de 'İftira atmadım efendim, işte faturası burada' deseydim. Madem öyle bir şey yapacak Özlem Çerçioğlu; bunu ibretialem olsun diye söylüyorum; kendisine güvenen, ahlakına güvenen, temiz belediyecilik yaptığına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler, namusuyla Silivri'de yatıyorlar. AK Parti'ye teslim olanlara, Silivri'ye atılmak yerine AK Parti'ye katılmayı tercih edenlere ibretialem olsun. Bu iş bir seçimle de bitmez. Bu seçimden sonrası var. Ondan sonrasını göreceğim. Tabii dokunulmazlık teklifleriyle, 'CHP gelirse seni yargılar. Biz seni milletvekili yaparız'; bunların hepsini duyuyoruz. Kimler ne konuşuyor, hepsini görüyoruz. Ama çok net bir şekilde bu siyasi kapkaç. Adalet ve Kalkınma Partisi işi gücü bırakmış, 'Yeniden Refah'tan belediye başkanı devşireyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı devşireyim.' Biz onları neyin rahatsız ettiğinin farkındayız. Bizi izlemeye devam etsinler. Onları rahatsız etmeye, milleti memnun etmeye, millet için siyaset yapmaya, tüm sorunları çözmek için de iktidar olmaya kararlıyız" dedi.

'EMEKLİLERİN GÖZLERİNDEKİ ATEŞ, BU İKTİDARI YAKACAK'

Ardından soruları yanıtlayan Özel, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın, 'Eğer emekli sorunu aşılamazsa emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar' açıklamasına ilişkin, "Ben 2009 yılından beri otobüsün üstündeyim. En sonunda çarşamba akşamı İstanbul'da otobüsün üstündeydim ve Bağcılar'da; Bağcılar'ın en büyük meydanı neredeyse sıfır derece sıcaklıkta, ocak ayının ortasında hınca hınç doluydu. Meydanın yüzde 70'e yakını emekliydi. ve ben öyle bir öfke görmedim. Emeklilerin gözlerindeki ateş, bu iktidarı yakacak. Böyle bir haksızlığa uğranmış durum; kesinlikle ve kesinlikle iki sene sonra, 'Biraz fazla para veririz, telafi ederiz, biz yine onları kandırırız' falan; öyle bir durumla karşı karşıya değil emekliler. Emeklilere 'Sen emekli ol. Bundan sonra biz sana bakacağız' denmiş. O emekliye şimdi bu ülkede tarihte görülmemiş bir haksızlık yapılıyor. Emekliye '20 bin lirayla geçinin' diyorlar. O yüzden Şamil Tayyar'la aynı görüşteyim. ve Şamil Tayyar da demek ki sahayı okuyabiliyor. İktidar partisinde sahayı okuyamayanlar var. Okuyup da susanlar var. Bir de yavaş yavaş sahadaki öfkeyi görüp söylemeye başlayanlar oldu. Ben de açıklamasını gördüğümde Şamil Bey'i de bunlardan bir tanesi olarak değerlendirdim. Emeklerin gözlerindeki öfke ve kızgınlık, bundan önce hiç şahit olmadığımız boyutta" diye konuştu. Özel, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın geçinemediğini söylemesine ilişkin soruya da "Ben bir cümle söyleyeyim sadece; Allah utanma duygusunu hiçbirimizden esirgemesin" diyerek yanıt verdi.

ERBAKAN: BİR AN EVVEL BİR ERKEN SEÇİM YAPILMALI

Fatih Erbakan ise milletin meselesinin kendilerinin meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu görüşmelerde de iki siyasi partinin başkanı olarak elbette ki milletimizin derdiyle dertlenmek adına bu meseleleri ele aldık ve yine bir olası erken seçimin tarihiyle ilgili de çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduk. Bu seçimin bize göre, muhalefet partilerine göre bir an evvel yapılması gerektiğini ve milletin de böyle bir istek içerisinde olduğunu da burada karşılıklı olarak müzakere ettik. Yapılan araştırmalarda bizim parti başkanları olarak, parti teşkilatları olarak sahada, Anadolu'da, Trakya'da gördüğümüz; milletin kahir ekseriyetinin bir an evvel bir erken seçim yapılması ve bu ekonomik sıkıntılardan, bu ekonomik krizden, bu adaletsizlikten kurtulmak olduğuna müşahede ettiğimizi ifade ettik" dedi.