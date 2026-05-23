Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi. Seçimin ardından kameralar karşısına geçen Özgür Özel, kendisinden 1 saat önce açıklama yapan mahkeme kararı ile genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: AHLAKİ DEĞERLERİ DÜZELTMEMİZ LAZIM

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada CHP’nin ahlaki değerlerini yeniden güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu parti, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edilmiş bir partidir” ifadelerini kullandı.

Parti içindeki tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, CHP kültüründe eski genel başkanlara yönelik kırıcı bir dilin kabul edilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: CHP’YE AHLAKSIZLIK YAPILIYOR

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından kameralar karşısına geçen Özgür Özel, "Kılıçdaroğlu CHP'nin ahlaki eleştiriler aldığını söyledi. Değerlendirmeniz ne olur" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi tarihini ben iyi biliyorum. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok haksız eleştiriler aldığı hatta bazen çok haksız operasyonlardan, çok ahlaksız operasyonlardan sonra görev değişiklikleri oldu ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir şekilde bunu kendi içinde, bu ahlaksızlıklara kimsenin prim vermediği için birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri hep birlikte yaşadık. Şunu söylemek lazım. 'CHP’ye ahlaksızlık yapılıyor' doğru ama bize karşı yürütülen bu gayriahlaki operasyonları ben kıymetlendirmem. Çok net bir şey söyleyeyim yani. Söyleniyor, soruluyor. Her fırsatta. Efendim işte 'Hakkında suçlama olan belediye başkanlarınızın üyeliklerini askıya alma.' Bir ara böyle bir yola çıkış falan söyleniyor. Ya arkadaşlar örneğin, Bayrampaşa Belediye Başkanı. Üç kez kendisine, 'AK Parti’ye geç, Cumhur İttifakı’na geç, operasyon yapmayalım' dendi. Silivri’de yatıyor, parti değiştirmedi diye şimdi tutacağız bu arkadaşımızı partiden uzaklaştıracağız öyle mi? Onun suçu parti değiştirmemek. Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı, 'Ben CHP’nin adayı falan değilim' tamam mı, bugün Ekrem İmamoğlu dese ki 'Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, daha da cumhurbaşkanı adayı değilim, ne haliniz varsa görün' dese Ekrem İmamoğlu zaten içeride kalmaz.

"YAPMAZ BENİM EVLADIM"

Onun suçu AK Parti’yi yenme suçu ve CHP’li olmak. Ben şuna eminim ki; bu yüce çatı altında size söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğum için de bütün arkadaşlarının yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. O yüzden bugünkü siyasi konjonktür gereğince partiye yapılan bu saldırılara karşı, bu partinin Genel Başkanları Atatürk’ten aldıkları görevle, bu partide yaşı ne olursa olsun herkese ağabeylik-babalık yapması gereken kişilerdir. Bana gelip de birisi kolumdan çekip de 'Kızın okulda hırsızlık yapmış' dediğinde, 'Ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum' demem. 'Yapmaz benim evladım' derim. Buradan bir kez söylüyorum. Ekrem Başkan’dan başlayıp, en son yapılan haksız tutukluluğa kadar, kime gayriahlaki suçlama yöneltiliyorsa; onlar bizim evladımız ve bu baba evinde baba evini kuran Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki 'Yapmaz benim evladım.' Ben onu evlatlıktan reddetmem, ne geçici ne kalıcı, yapmaz bizim evladımız."