Özgür Özel’in Nevşehir hamlesi tartışma tarattı: "Kendi memleketi" sözü ters tepti! - Son Dakika
Özgür Özel’in Nevşehir hamlesi tartışma tarattı: "Kendi memleketi" sözü ters tepti!

11.04.2026 20:43
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Nevşehir mitingi, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik "organize yuhalatma" iddiaları ve ardından gelen karşılıklı suçlamalarla siyasetin gündemine oturdu. Miting alanında Bakan Gürlek’i hedef alarak, “Allah kimseyi kendi memleketinde bu hale düşürmesin” diyen Özel’in bu sözleri, kamuoyunda ters tepti. Özel’in bu çıkışı, kendi memleketi Manisa’da şehit cenazeleri ve çeşitli etkinliklerde uğradığı sert protestoları yeniden gündeme taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Nevşehir mitingi, siyasi nezaket ve "organize protesto" iddialarıyla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Miting alanında Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan çıkışlar, kamuoyunda "kendi memleketinde yuhalanma" tartışmasını başlattı.

"ORGANİZE YUHALATMA" İDDİASI 

Özgür Özel’in, Nevşehir mitinginde Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik protestoları önceden planladığı öne sürüldü. İddiaya göre, alanın belirli noktalarına yerleştirilen gruplar aracılığıyla kalabalık yuhalamaya teşvik edildi. Ancak bu hamle, Nevşehirli bazı vatandaşlar tarafından "dışarıdan gelip hemşehrimizi hedef gösteriyorlar" şeklinde yorumlanarak tepkiyle karşılandı. Çevre illerden taşımalı sistemle katılım sağlanmasına rağmen, mitingdeki kalabalığın 2 bin kişiyi geçmemesi dikkat çekti.

"ALLAH KİMSEYİ BU HALE DÜŞÜRMESİN" DEDİ, AKILLARA MANİSA GELDİ

Özel’in kürsüden sarf ettiği, “Allah kimseyi kendi memleketinde bu hale düşürmesin” ifadeleri ise sosyal medyada adeta bumerang etkisi yarattı. Bu sözlerin ardından gözler, Özgür Özel’in kendi memleketi olan Manisa’ya çevrildi. Özel’in Manisa’daki şehit cenazelerinde vatandaşlar tarafından yuhalandığı ve zor anlar yaşadığı görüntüler yeniden gündeme taşınarak, "asıl kendi memleketinde tepki gören isim Özel mi?" soruları sorulmaya başlandı.

CHP KULİSLERİNDE "MİTİNG DİLİ" RAHATSIZLIĞI 

Özgür Özel’in son dönemdeki sert ve gergin üslubu, sadece rakiplerinin değil, kendi partisinin de gündeminde. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki skandal iddiaların ardından Özel’in siyaset dilinin hırçınlaştığı belirtiliyor. CHP kulislerinde, partinin istişare mekanizmalarının zayıfladığı ve "organize protesto" gibi yöntemlerin partinin imajına zarar verdiği konuşuluyor.

SİYASİ NEZAKET TARTIŞMALARI ALEVLENDİ 

Bir bakanın kendi memleketinde hedef gösterilmeye çalışılması, siyasi kulislerde nezaket sınırlarının zorlandığı şeklinde yorumlandı. Nevşehir'deki sönük katılım ve ardından başlayan "Manisa hatırlatması", Özel'in Nevşehir hamlesinin beklenenin aksine kendi aleyhine bir tartışma başlattığını ortaya koydu.

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
