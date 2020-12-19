Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: "10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. - Son Dakika

Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: "10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.

19.12.2020 14:46

Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: "10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.

Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: "10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?"

"Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan Cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki:

"Hem Kayseri milletvekili olacaksınız, hem gidip Kayseri'yi kötüleyeceksiniz. Böyle bir şey yok"

KAYSERİ - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'diktatör' diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e yüklendi. Özhaseki, "Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan Cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden Vezirhanı ve Gön Han'da incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, tarihi eserlerinin açığa çıkması, yaşaması, içine fonksiyon yüklenmesi gerektiğini aktardı. Özhaseki, "Kayseri hepimizin bildiği gibi kadim, binlerce yıllık tarihi olan bir şehir. Kapalı Çarşı da Türkiye'de bilinen 3 kapalı çarşıdan birisi. Burası aslında Selçuklu'ya dayandırılır ama Selçuklu öncesinde buranın çarşı olarak kullanıldığı ile ilgili bir takım kitaplarda yazılar geçiyor. Kayseri bilinen tarihiyle 2 bin yıldır şu merkezde yaşıyorsa şehrin merkezi bu Kapalı Çarşı, vilayet tarafının bulunduğu yer idare merkezi, Cami Kebir'in bulunduğu yer de alışveriş merkezi olarak geçiyor. Çok güzel Kapalı Çarşımız var, onu besleyen hanlar var. Ne yazık ki 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda o tarihi eserlerimiz iş bilmez insanlar tarafından yıkılmış. Bunların bir değer olduğu yavaş yavaş zaman içerisinde belli oldu. 20 senedir de neredeyse bunları koruyabilmek adına müthiş bir mücadele veriyoruz. Özellikle benim Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı yaptığım dönemde bu işin uzmanı olan hocalarımızı hep Kayseri'ye getirdim. Şimdi de burada yok olan bir iş hanını başkanımız ayağa kaldırıyor. Kapalı Çarşı restore edildi, Vezir Han Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Belediyemiz herhalde orayı kiralayıp kültür hizmetlerinde veya günlük hizmetlerde kullanacak, vatandaşa açacak. Yaşayan bir alan haline gelecek. Hanların hepsinin ayağa kaldırılması lazım. Günümüz insanına hizmet verecek hale getirilmesi lazım. Bu kadim şehrin adına yakışır bir şekilde her tarafında yaşayan tarihi eserlerinin açığa çıkması, yaşaması, içine fonksiyon yüklenmesi lazım diye düşünüyoruz. Bu anlamda belediyelerimiz koşuyor ama tarihi eserlere de sahip çıkıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' kelimesini kullanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e de cevap veren Özhaseki, "Adı 'Gazi Meclis', adı Türkiye Büyük Millet Meclisi, görüşülen bütçe. Nedir orada görüşülmesi gereken? Elde bir imkan var, kaynak var, bu kaynağın bakanlıklar arasında dağılımı var ve bunun nihayetinde sene sonuna kadar uygulanacağı bir ortam var. Özgür gibiler, 'Nasıl hakaret ederim', 'ortalığı nasıl karıştırırım'ın peşindeler. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Tayyip Bey askeri güçle mi geldi oturdu buraya? Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Seçim var kardeşim çalışın, yalanı bırakın, iftirayı bırakın, insanlara ne yapacağınızı söyleyin. İnsanlar da sizi sevsin. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan. Böyle insanlara ne denir ki? Düşünün; CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?" ifadelerini kullandı.

"Hem Kayseri milletvekili olacaksınız, hem gidip Kayseri'yi kötüleyeceksiniz. Böyle bir şey yok"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Tomarza Belediyesi ile ilgili iddialarına da cevap veren Özhaseki, "Daha önce vekilleri ortaya çıktı, bir sürü iddialarda bulundu. Sonra genel başkanları bunları dillendirdi, seçim meydanlarında malzeme yaptı. İkinci kere dava görüldü; 'Hepsi yalan, iftira' diye yüzlerine çarptılar değil mi? İddia olan şey söylenmez arkadaşlar. Savcılığa verilir, savcılar inceler. Hatta gider müdahil olursunuz, dersiniz ki; 'eksik inceliyorsunuz, belge var, şuna dikkat edin' dersiniz. Yapın, bu sizin hakkınız. Ama seçim öncesinde siyaseten kullanılmış bazı sözleri alarak bir belediye başkanı ve ekibine bunlar söylenmez, doğru değil. Eğer mahkeme mahkum ederse her şeyi söylersiniz, hakkınız var. Aynı Çetin Bey Dadaloğlu Şenliklerinde çıktı dedi ki; 'Hırsızlık yapan siyasetçiyi sevmiyoruz'. Güya gönderme yapıyor. Ben de çıktım dedim ki; 'hırsızlık yapan siyasetçinin Allah belasını versin'. Herkese 'amin deyin' dedim. Amin diyemediler. Niye diyemiyorsunuz? Kayseri'nin hangi sosyal olayında CHP'liler var? Hangi işinde CHP'liler var? Bir gün olsun belediyelerimize gelip 'ne yapıyorsunuz arkadaşlar, bu şehir bizim yardımcı olalım' dediler mi? Yok. Birisi seçimlerde yalan, dolan bir şeyler söylemiş. Onu da almışsın mecliste okuyorsun. Ne kadar ayıp, bir milletvekiline yakışır mı bu? Hem Kayseri milletvekili olacaksınız, hem gidip Kayseri'yi kötüleyeceksiniz. Böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.
Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.
Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.
Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.
Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.
Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Kayseri, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özel'e cevap: '10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. - Son Dakika


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