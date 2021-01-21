Öztunç: "Jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı değiliz" - Son Dakika

Öztunç: "Jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı değiliz"

21.01.2021 15:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı olmadıklarını belirterek, "Biz sadece uygulamanın dünya standartlarında yapılması gerektiğini söylüyoruz ve böyle yapılmasını istiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı olmadıklarını belirterek, "Biz sadece uygulamanın dünya standartlarında yapılması gerektiğini söylüyoruz ve böyle yapılmasını istiyoruz." dedi.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleri, saha incelemeleri kapsamında Denizli'ye geldi.

Komisyon üyeleri, Makine Mühendisleri Odası Şubesi Toplantı Salonu'nda, sivil toplum örgütü temsilcileri ile toplantı yaptı.

Öztunç, toplantıdaki konuşmasında, jeotermal enerjiye ilişkin kurdukları komisyonun, Aydın ve Manisa'nın ardından çalışmalarını Denizli'de sürdürdüğünü aktardı.

Jeotermal enerji santrallerinin olduğu bölgelerdeki çiftçilerin tarım gelirlerinin düştüğünü ve ciddi çevre sorunları yaşandığını öne süren Öztunç, şunları kaydetti:

"Denizli'de jeotermal enerji santralleri konusunda belki çok santral yok ama Aydın ve Manisa'da çok fazla var. Denizli'nin de Aydın ve Manisa'ya dönmemesi için ciddi mücadele gerekiyor. Denizlililerin bu mücadeleyi vereceğini görüyoruz. Aydın'da buğday, arpa ekilecek tarlalara maalesef jeotermal enerji santralleri ekilmiş. Manisa'da üzüm dikilecek bağlara maalesef jeotermal enerji santralleri dikilmiş. Umarım Denizli aynı akıbeti yaşamaz, yaşamaması gerekir."

Öztunç, yaptıkları çalışmaların ardından hazırlayacakları raporu, partinin yetkili organlarına sunacaklarını ve kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Avrupa'daki jeotermal uygulamalarının Türkiye'de yapılmadığını savunan Öztunç, "Jeotermal enerji santrallerine karşı değiliz, sermayeye karşı değiliz, enerji üretimine karşı değiliz. Biz sadece uygulamanın dünya standartlarında yapılması gerektiğini söylüyoruz ve böyle yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Tavas ilçesinde yapılmak istenen Avdan Termik Santrali projesinin takipçisi olduklarını dile getirdi.

Toplantıda, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar ve İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile partili ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Öztunç: Jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı değiliz
Öztunç: Jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı değiliz
Öztunç: Jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı değiliz
Öztunç: Jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi, Jeotermal, Denizli, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Öztunç: 'Jeotermal enerji santrallerine, sermayeye ve enerji üretimine karşı değiliz' - Son Dakika


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