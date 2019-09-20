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Pakdemirli duyurdu: "Vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut"

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin terör bağlantısının bulunduğunu ifade etti.

Pakdemirli duyurdu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin terör bağlantısının bulunduğunu ifade etti. Pakdemirli, "Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz" şeklinde konuştu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Kınık ilçesinde belediyeyi ziyaret etti ve ardından da Bakırçay Kanal Temizliği Şantiyesine gitti.


Pakdemirli, Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir zanlının yakalandığını hatırlattı. Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüğünü ifade ederek, "Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonu kamerasıyla çekip kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu bir ihbarla başlayan, tespitle devam eden ve yakalanmayla da sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. Bu yaz yangınlar çıktığından beri birçok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim; çünkü aynı anda aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması nedeniyle bu işin kasıtlı ve terörle ilgili olabileceğine dair benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerde de seyreden yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi vardı. Bununla ilgili araştırmalar, kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor; ancak bugün yakalanan vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut. Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Bekir Pakdemirli, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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