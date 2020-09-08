Pandemide kırtasiye ürünlerine talep yüzde 80 arttı; en çok okul çantası aranıyor - Son Dakika

Pandemide kırtasiye ürünlerine talep yüzde 80 arttı; en çok okul çantası aranıyor

ticaret markası Hepsiburada, okulların açılmasıyla birlikte ailelere ve öğrencilere evlerinden çıkmadan okul alışverişini tamamlama imkanı sağladığını duyurdu.

Pandemide kırtasiye ürünlerine talep yüzde 80 arttı; en çok okul çantası aranıyor, System.String[]
E-ticaret markası Hepsiburada, okulların açılmasıyla birlikte ailelere ve öğrencilere evlerinden çıkmadan okul alışverişini tamamlama imkanı sağladığını duyurdu. Kırtasiyeden teknoloji ürünlerine, çalışma odası eşyalarından hijyen ürünlerine kadar yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyulacak tüm ürünleri avantajlı fiyat ve geniş seçeneklerle sunduğuna dikkat çeken Hepsiburada, pandemi döneminde kırtasiye ürünlerine talebin yüzde 80 arttığına vurgu yaptı. E-ticaret markasının verilerine göre Temmuz-Ağustos aylarındaki okul alışverişi geçen yılın aynı dönem ile karşılaştırıldığında özellikle "okul çantası" aramasının geçen seneye oranla yüzde 80 oranında arttığı görüldü. Okul çantası en çok satan okul malzemeleri arasında yer aldığı verilere yansıdı.

31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okula dönen çocuklar heyecanla yüz yüze eğitimin başlamasını beklerken, aileler de okul alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor. Sağlığın herkesin ilk gündem maddesi olmasıyla, tüm kategorilerde olduğu gibi okul ürünlerinde de online alışverişe olan ilgide artış gözlemleniyor. Hepsiburada'nın kırtasiye kategorisinde bulunan ürünlere talep, geçen seneye göre yüzde 80 oranında artış gösterdi.

ONLİNE ALIŞVERİŞ DAHA ÇOK TERCİH EDİLDİ

Hepsiburada'nın bu zorlu dönemde hedefinin müşterilerinin sağlıklarını gözetmek ve bütçelerini de rahatlatmak olduğuna vurgu yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Hepsiburada olarak, 40'tan fazla kategoride sunduğumuz 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan karşılamaya devam ediyoruz. Bu yıl, pandemi dönemindeki koşullarda öğrencilerin her türlü okul ihtiyacını ev konforunda topluca yapabilmesi için 'Okullar Başlıyor, İndirim Zili Burada Çalıyor' kampanyasını başlattık. Bu kapsamda tüm müşterilerimize kırtasiye ürünlerinden teknoloji ürünlerine, çalışma odası çözümlerinden okulda ihtiyaç duyulacak hijyen ürünlerine kadar tüm ürünlerde geniş seçenek ve avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Bundan önceki yıllarda kolaylık ve pratikliği sebebiyle online alışverişe yönelme vardı ancak bu yıl işin içine 'sağlık' girince, online alışveriş daha çok tercih edildi." dedi

OKUL ALIŞVERİŞLERİNDE HEPSİBURADA MÜŞTERİLERİNE ÖZEL DESTEKLER

Erturan, "İçinden geçtiğimiz bu dönemde, Hepsiburada olarak müşterilerimize sadece ürün çeşitliliğimizle değil aynı zamanda sunduğumuz servisler ve kampanyalarla da destek vermeye devam ediyoruz. Bu sebeple müşterilerimizin bütçelerini rahatlatmak amacıyla okul alışverişlerinde uygulamaya özel indirimler, hediye ürün kampanyaları gibi birçok avantajı sunuyoruz. Müşterilerimiz sunduğumuz alışveriş kredisi, çoklu kartla alışveriş gibi finansal destek çözümlerimizden de rahatlıkla faydalanabiliyor" diye konuştu.

OKUL ALIŞVERİŞİNDE SAĞLIKLI VE ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Hepsiburada okul alışverişi kapsamında sunduğu ürünlerden bazılarını şöyle sıraladı:   "Çevre dostu ve ekolojik ürünler göze çarpıyor. Bunlar arasında solvent içermeyen yapıştırıcılar, BPA'sız suluk ve mataralar, fitalat, PVC ve latex içermeyen kırtasiye ürünleri, su ve sabun ile yıkandığı zaman kumaştan ve ciltten kolaylıkla çıkabilen çevre dostu su bazlı boya ve aktivite ürünleri de yer alıyor."

BU SENENİN EN ÇOK RAĞBET GÖREN OKUL MALZEMESİ "OKUL ÇANTASI" OLDU

Okul alışverişleriyle ilgili müşterilerin taleplerini inceleyen Hepsiburada verilerine göre, okul hazırlıklarının başladığı Temmuz-Ağustos aylarındaki okul alışverişi geçen sene aynı dönem ile karşılaştırıldığında özellikle "okul çantası" aramasının geçen seneye oranla yüzde 80 oranında arttığı görüldü. Okul çantası en çok satan okul malzemeleri arasında yer aldığı verilere yansıdı. Okul çantasının yanı sıra kalem ve yazı gereçleri, boya ve aktivite ürünleri de okul alışverişinin gözde ürünleri arasında yer alıyor. Önceki yıllardan farklı olarak, online eğitim sebebiyle bu sene laptop, mouse, klavye ve kulaklıklar da büyük ilgi görüyor.

FARKLI BÖLGELERDEKİ ŞEHİRLERİ OKUL TELAŞI SARDI

Hepsiburada'nın verilerine göre en çok okul alışverişi yapan ilk 10 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Balıkesir, Eskişehir ve Adana olarak sıralandı. 25-35 yaş aralığı tarafından daha çok kırtasiye alışverişi yapılırken, okul alışverişi yapan erkek müşteri sayısının daha fazla olduğu da belirtildi.


- İstanbul

Hepsiburada, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide kırtasiye ürünlerine talep yüzde 80 arttı; en çok okul çantası aranıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 11:00-15:00 arası kullanabilecek Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1'i ağır 21 kişi yaralandı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi
Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü         
16:39
Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı         
16:25
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu         
11:32
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir         
10:14
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:39
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 21:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide kırtasiye ürünlerine talep yüzde 80 arttı; en çok okul çantası aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei