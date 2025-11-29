Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii\'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
29.11.2025 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14'üncü Leo, bugün İstanbul'daki programı kapsamında Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Papa, Sultanahmet Camii'ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Papa, gün içinde Yeşilköy'deki Süryani Kilisesi'ne gidecek, akşam ise ayin yönetecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor.

GECEYİ KATEDRALDE GEÇİRDİ

Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.

Papa, Sultanahmet Camii'nde! Ayakkabılarını da çıkardı

BAKAN ERSOY KARŞILADI

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa'yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Sultanahmet Cami imamı Fatih Kaya, müezzin Musa Aşgın Tunca ve diğer yetkililer karşıladı.

Papa, Sultanahmet Camii'nde! Ayakkabılarını da çıkardı

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Ziyareti sırasında cami girişinde ayakkabılarını çıkaran Papa, yetkililerden caminin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi aldı.

Papa, Sultanahmet Camii'nde! Ayakkabılarını da çıkardı

SULTANAHMET CAMİİ'NDE YARIM SAAT KALDI

Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'ya camiyi anlattı. Yaklaşık yarım saatlik ziyaretin ardından Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde geçmek üzere Sultanahmet Camii'nden ayrıldı. Papa 14. Leo, bugün Yeşilköy'deki Süryani Kilisesi'ne gidecek.

Papa, Sultanahmet Camii'nde! Ayakkabılarını da çıkardı
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Politika, Kültür, Yerel, Papa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin
Mardin’deki aile katliamında sır perdesi aralanıyor Tutuklu sayısı 2’ye yükseldi Mardin'deki aile katliamında sır perdesi aralanıyor! Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası... Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...
Küfürleşme cinayeti kamerada Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı Öcalan’dan CHP’ye özel parantez Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez
Hong Kong’daki yangın faciasında ölü sayısı 128’e yükseldi Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Yerli Vardy Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

09:41
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
09:30
Karadeniz’de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde
Karadeniz'de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde
09:29
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok
09:02
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
08:09
Detaylar netleşti 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
05:19
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
02:26
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
01:37
Havalimanlarında kriz Uçaklar yere indiriliyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 10:37:29. #7.11#
SON DAKİKA: Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.