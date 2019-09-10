Patent ve "faydalı model" başvuruları 100 bine yaklaştı

Türkiye'de 2014-2018 yılları arasında patent ve faydalı model başvurularındaki toplam sayı yaklaşık 100 bini buluyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu-WIPO verilerine göre, 2017 yılı itibarıyla dünya çapında en çok patent başvurusunda bulunan ilk üç ülke arasında birincilik, 1 milyondan fazla başvuru ile Çin'e ait. Ardından ABD ve Japonya geliyor.

Destek Patent tarafından Türkpatent'in son 5 yıllık verilerinden gerçekleşen analize göre, Türkiye'de 2014-2018 yılları arasında patent ve faydalı model başvurularındaki toplam sayı yaklaşık 100 bini buluyor. Bu dönemde patent alanında en parlak dönem 2017 yılı olurken, faydalı model alanında ise en üst düzeye 2015 yılında ulaşılmış.

Verilere göre, patent ve faydalı model başvurularında ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul'un ardından sıralama Ankara, İzmir, Bursa, Manisa ve Kocaeli illeri arasında değişiyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'dan son beş yılda yapılan toplam başvuru sayısı ise yaklaşık 30 bin.

Analizin en ilginç sonuçlarından biri de en çok patent ve faydalı model başvurusunda bulunan firmalar. Patent ve faydalı model başvurularında öne çıkan yerli firmalar arasında Arçelik birinci olurken; yabancı firmalar arasında Koninklijke Philips başı çekiyor. Yerli firmalar arasında ilk 10 içinde Turkcell, Ford Türkiye, Vestel, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Tofaş, Tırsan, Türk Telekom, Netaş ve BSH Ev Aletleri bulunuyor.

- İstanbul