Pelkas varsa sorun yok! - Son Dakika

Pelkas varsa sorun yok!

01.03.2021 11:33
Pelkas varsa sorun yok!, System.String[]

Trabzon deplasmanında attığı tek golle takımına üç puanı getiren Pelkas, Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri oldu.

Trabzon deplasmanında attığı tek golle takımına üç puanı getiren Pelkas, Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, bu sezon 6 gol, 6 da asist yapan Yunan futbolcunun skora katkı yaptığı maçların sadece birinde galip gelemedi. Öte yandan Yunan yıldızın asist ürettiği maçlarda Kanarya sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan renklerine bağladığı Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertlilerde bu sezon skora en çok katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. 18'i Süper Lig 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon 20 maçta sarı-lacivertli formayla mücadele eden Yunan orta saha, süre aldığı bu maçlarda 6 gol, 6 da asist kaydetti.

Fenerbahçe, Pelkas'ın gol attığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti

Fenerbahçe formasıyla tanıştığı ilk maçı olan İzmir deplasmanında Göztepe filelerine golü bırakan Pelkas, bu golün ardından Sivas BLD (Kupa), Gaziantep FK, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve dün de Trabzonspor maçlarında skor üretti. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ın gol attığı 6 maçın 5'inde sahadan galip ayrılırken, sadece Gaziantep FK maçında 3 puana ulaşamadı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de ayrıca 6 maçta yaptığı asistle takımının gol yollarında etkili silahı olurken, Fenerbahçe Pelkas'ın asist yaptığı maçlarda sahadan hep galibiyetle ayrıldı.

Bulut'un vazgeçilmezi

5 Ekim'de Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas, sezonun ilk 4 maçını kaçırdı. Daha sonra Teknik Direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan Pelkas, sarı-lacivertlilerin 5. haftada oynadığı Göztepe maçıyla birlikte takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Pelkas, Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemezken, Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında da sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı. Yunan futbolcu bu maçların dışında, sarı-lacivertlilerin 18 lig maçının 17'sinde mücadeleye ilk 11'de başladı sadece ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında oyuna sonradan dahil oldu.

En etkili sezonlarından birine imza atıyor

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi PAOK ile 27 maça çıkan Pelkas, bu mücadelelerde 7 gol, 3 asist yaptı. Süper Lig'de kariyerinin en etkili sezonlarından birine imza atan 27 yaşındaki futbolcu, ligde bir gol daha bulması halinde geçtiğimiz sezonki gol sayısına ulaşacak. Pelkas, 2017-2018 sezonunda PAOK ile en etkili sezonuna imzasını atmış ve çıktığı 36 maçta 12 gol, 11 asist kaydetmişti. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, Yunan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pelkas varsa sorun yok! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bakmadı Haftaya düşüşle başlayan dolar, 7,33'ten işlem görüyor Yargıç bile şaşkına döndü! Zoom üzerinden yapılan duruşmaya, sanığın bulunduğu yer damga vurdu Balıkçılar, kavanozu 350 lira olan lakerda taleplerine yetişemiyor Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüdü Talihsiz kadın, havaya savrulup yere çakıldı! Sonrasında olanlar yardıma koşanları bile şaşırttı Kongrelere tepki gösteren vatandaş, AK Parti'yi duyunca savunmaya geçti: Onlar ne yapıyorsa doğrudur Aynı iş yerinde çalışan iki kadın, öz kardeş olduklarını öğrendi
Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor         
11:11
Eren Zahavi PSV'de tarih yazıyor! İsrailli futbolcu PSV'de 17 gole etki etti Eren Zahavi PSV'de tarih yazıyor! İsrailli futbolcu PSV'de 17 gole etki etti         
10:49
Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti         
10:38
Haftaya yatay seyirle başlayan gram altın 413 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan gram altın 413 liradan işlem görüyor         
10:09
Normalleşme için beklenen gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar Normalleşme için beklenen gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar         
10:01
Kız kardeşinin sevgilisini boğup, cansız bedeninin üzerine beton döken katil ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Kız kardeşinin sevgilisini boğup, cansız bedeninin üzerine beton döken katil ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
09:57
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti         
09:42
Atalarından kalma kilim ve halıyı 1.5 milyon liraya satıyorlar Atalarından kalma kilim ve halıyı 1.5 milyon liraya satıyorlar         
09:38
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti         
09:31
Yusuf Güney, kürk giyen Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı: Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın Yusuf Güney, kürk giyen Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı: Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın         
08:50
Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı         
08:42
Aydemir Akbaş film gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti Aydemir Akbaş film gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti         
08:04
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 11:42:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pelkas varsa sorun yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei