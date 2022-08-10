Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir 'in cenazesi, Adıyaman 'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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