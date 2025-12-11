Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Pendik\'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı
11.12.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pendik\'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı
Haber Videosu

Pendik'te gece saatlerinde bir evde çıkan yangında içerde bulunan 2, 5 ve 9 yaşlarındaki 3 kardeş hayatını kaybetti, 11 yaşındaki kardeşleri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Son olarak yangının ardından, çocuklar ve aile bireylerine ait olduğu belirtilen sosyal medya fotoğrafları ortaya çıktı.

Pendik'te gece meydana gelen yangında, evde yalnız bırakılan üç çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GECE EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece 02.37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S. (28), kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11) isimli dört çocuğu evde yalnız bıraktı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. ise serbest bırakıldı.

Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Son olarak konuya ilişkin, yangında hayatını kaybeden çocuklara ve aileye ait olduğu belirtilen bazı sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Anne S.S.'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda anne S.S. ile babanın; yanı sıra hayatlarını kaybeden C.Ç., Ö.S. ve ağır yaralı olarak kurtarılan M.A.Ç. (11)'nin yer aldığı görüldü.

Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Pendik, Medya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı
7 kişinin öldüğü fabrika yangınında bilirkişi raporu: Uygunsuz üretim, kaçak kat, eksik denetim 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında bilirkişi raporu: Uygunsuz üretim, kaçak kat, eksik denetim
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell’in yeni sezonunda olmayacak Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak
Karadeniz’de bir gemiye daha saldırı Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı
Trump’a ’’Barış Ödülü’’ veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor Trump'a ''Barış Ödülü'' veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
TBMM’de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı
Günün en acı görüntüsü Çaresizce evladının başında bekledi Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Anlaşma tamam 2. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig’in iki yıldızını birden transfer ediyor Anlaşma tamam! 2. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig'in iki yıldızını birden transfer ediyor
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı
Büyük talihsizlik Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

17:56
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
17:55
Mehmet Akif Ersoy’a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
17:50
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
17:24
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
17:18
NATO alarma geçti Putin’in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
17:07
Görüntü Türkiye’den Silahını çekip acımadan öldürdü
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
16:34
Kanarya galibiyet peşinde Brann-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Kanarya galibiyet peşinde! Brann-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
16:16
Özel’i ziyaret eden Ağıralioğlu’ndan ’’CHP ile istişareleriniz devam edecek mi’’ sorusuna bomba yanıt
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan ''CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?'' sorusuna bomba yanıt
15:27
Kim bu E.A. Savcı, ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Kim bu E.A.? Savcı, ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum
14:37
Merkez’in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
14:01
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 18:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.