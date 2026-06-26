Pendik'te kafe ve restoranlarda "Camkurtaran" seferberliği - Son Dakika
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Pendik'te kafe ve restoranlarda "Camkurtaran" seferberliği

Pendik\'te kafe ve restoranlarda "Camkurtaran" seferberliği
26.06.2026 22:56
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ÇEVKO Vakfı, ambalaj atıklarının geri dönüşümünde toplumsal bir dönüşüm başlatmak amacıyla ev dışı tüketimin en yoğun olduğu alanları hedef alan "Camkurtaran Projesi"ni Pendik'te hayata geçirdi. İlk etapta bölgedeki büyük alışveriş merkezlerinde yer alan 167 kafe ve restoranı kapsayan proje; tonlarca cam ambalaj atığının çöpe gitmesini önlemeyi, döngüsel ekonomiyi canlandırmayı ve işletmelerde sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

ÇEVKO Vakfı tarafından Pendik bölgesinde hayata geçirilen Camkurtaran Projesi, alışveriş merkezlerinde yer alan restoran ve kafeteryalarda ortaya çıkan cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor.

RESTORAN VE KAFELER ODAK NOKTASI  

ÇEVKO Vakfı, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Cam ambalaj atıklarının kaynağında etkin şekilde ayrı biriktirilmesi, toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlatılan ve sürdürülebilir atık yönetimine katkı sunan Camkurtaran Projesi, ilk etapta Pendik’te belirlenen alışveriş merkezlerinde yer alan kafe ve restoranlara odaklanıyor.

Camda Sıfır Atık yaklaşımını desteklemek, geri dönüşüm oranlarını artırmak ve işletmelerde çevre bilincini güçlendirmek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Pendik’te seçilen alışveriş merkezleri içinde yer alan kafe ve restoranlar gibi ev dışı cam ambalaj tüketiminin yoğun olduğu alanlarda özel bir toplama modeli uygulanıyor.

METE İMER: “CAMKURTARAN, YEREL ÖLÇEKTE BAŞLAYIP YAYGIN ETKİ HEDEFLEYEN BİR SOSYAL DÖNÜŞÜM MODELİDİR”

Camkurtaran Projesi’nin bir atık toplama çalışmasının çok ötesinde, sürdürülebilir davranış değişikliği hedefleyen bir sosyal dönüşüm modeli niteliği taşıdığını söyleyen ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Cam, kalitesinden ödün vermeden defalarca geri dönüştürülebilen çok değerli bir ambalaj malzemesi. Camkurtaran Projesi ile cam ambalaj atıklarının doğru noktada, doğru yöntemle ve doğru iş birlikleriyle toplanmasını amaçlıyoruz. ÇEVKO Vakfı olarak hayata geçirdiğimiz bu çalışma, kafe ve restoran gibi HORECA noktalarında farkındalığı artırırken, cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması açısından örnek bir model oluşturacak. Hedefimiz, Pendik’te başlayan bu yaklaşımın ilerleyen dönemde daha geniş alanlara yayılmasıdır” şeklinde konuştu.

CAM AMBALAJ ATIKLARI ÇÖP DEĞİL, GERİ KAZANILABİLİR BİR DEĞERDİR

Günlük yaşamda ve özellikle yeme-içme sektöründe yoğun olarak kullanılan cam şişe ve kavanozların çöpe gitmesini önlemeyi amaçlayan Camkurtaran Projesi, kaynağında ayrı biriktirme ve toplama ayırma yaklaşımını temel alıyor. Proje, cam ambalaj atıklarının en yoğun olduğu kafe ve restoranlardan başlayarak daha etkin, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir toplama modeli oluşturmayı hedefliyor.

Projenin ilk uygulama alanları arasında Viaport, Neomarin, MarinTürk ve Pendorya içerisinde yer alan restoran ve kafeteryalar yer alıyor. İlk aşamada yaklaşık 167 işletmenin kapsama alınması planlanan çalışmada, sahaya ayrı toplama konteynerleri yerleştirilmesine başlandı. Ayrıca bilgilendirme ekipleri kafe, restoran ve lokantaları ziyaret ederek işletmelere proje süreci, cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve toplama ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verdi.

İŞLETMELERE YERİNDE BİLGİLENDİRME VE TOPLAMA EKİPMANI DESTEĞİ

Proje kapsamında belirlenen bölgelerde yer alan kafe ve restoran işletmeleri ve AVM yönetimleri bilgilendirme ekipleri tarafından birebir ziyaret edildi. Ziyaretlerde, işletmelere cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının önemi anlatılırken; toplama süreci, ekipman kullanımı ve uygulama adımları hakkında bilgi verildi.

Sahaya yerleştirilen geri dönüşüm konteynerleri ve işletmelere sağlanacak toplama ekipmanlarıyla cam ambalaj atıklarının düzenli olarak toplanması sağlanacak. Toplanan cam ambalaj atıklar, belirlenen periyotlarla geri dönüşüm tesislerine ulaştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılacak.

CAMKURTARAN PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR

Camkurtaran Projesi, cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılmasını ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamasını hedefliyor. Bu sayede enerji tasarrufuna, doğal kaynakların korunmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe destek olunurken; işletmelerin çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve geri dönüşüm süreçlerine aktif katılımının artırılması amaçlanıyor.

Türkiye, Pendik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika ÇEVKO Pendik'te kafe ve restoranlarda 'Camkurtaran' seferberliği - Son Dakika

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