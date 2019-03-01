Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.15 Artışla Başladı

– Borsa İstanbul
Endeksi (BİST), güne yüzde 0.15 artışla 104 bin 689 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.37 artışla104 bin 530 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.11 artışla 138 bin 216 düzeyine yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.97 ve yüzde 18.79 düzeyinde.
Erken işlemlerde;
dolar en düşük 5.3354 lirayı ve en yüksek 5.3392 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,
euro en düşük 6.0715 lirayı ve en yüksek 6.0821 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0850 lirayı ve en yüksek 7.0929 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.
Alnus Yatırım'ın "Mars'a hoş geldik" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirmeler yapıldı:
"Milattan önce Yunan tanrılarından Ares, "savaş tanrısı" olsa da pek popüler bir ikon değildi. Medeniyet değişip de Roma
'lılar güçlenince onların bereket tanrısı Martius 'Ares' ile özdeşleştirilmiş, zamanla yerine geçmiş ve roma ordusunun en önemli tanrısı olmuştur. Kış sonrasında başlayan savaşlar nedeniyle takvimde ilk ayın ismine onun ismini vermişler, rengi kızıla çaldığından kanı andıran gezegene onun ismini vermişler.
Bu ay gündem oldukça yoğun. İşte öne çıkanlar:
*6 Mart'ta TCMB
, 7 Martta Avrupa
MB, 15 Martta Japonya
, 20 Martta FED toplantıları var.
*1 Mart'ta Solo, 11 Mart'ta konsolide bilançolar için son gün. 11 Mart'ta Türkiye
'nin 4. çeyrekte ne kadar küçüldüğü de açıklanacak.
*Hazine, Martta 15.3 milyar lira iç 20.2 milyar lira dış borç ödemesinin 14.5 milyarını içerden borçlanarak 21.1'ünü iç kaynaklardan (artan vergi tahsilatları ile) ödeyecek. 31 Ekim'de başlayan 6 başlıkta ÖTV ve KDV indirimi 31 Marta kadar uzatılmıştı. Bunun gibi bir çok indirimlerin ve üstüne ödemelerin Mart'ta sonlanacağını hatırlatalım.
*24 Martta Tayland
'da darbeci Genelkurmay Başkanı'nın yarışacağı seçim var. Hani
, prenses aday olmuş sonra abisinden fırça yiyince çekilmişti. 31 Mart'ta Ukrayna
'da başkanlık seçimi var. Aynı gün Türkiye de sandığa gidecek. Yerel seçimlerde, iktidardaki Ak Parti'nin oylarında düşüş olsa da büyükşehirleri elinde tutması bekleniyor. İstanbul ve Ankara
'nın birlikte kaybedilmesi piyasaları sarsıcı etkiye yol açabilir. Seçim öncesinde 3 Martta kesin aday listesi açıklanacak, 21 Martta seçim yasakları başlayacak.
*Brexit için 12 Mart'ta Anlaşmalı ayrılık için oylama yapılacak. Bu kez kazanma şansı var. Yani bu durumda 29 Mart'ta anlaşmalı ayrılırlar. Ama 12 Martta red çıkarsa 13 Martta anlaşmasız ayrılık için oylama yapılacak. Meclisin bunu reddetmesi kesin. Bu durumda 14 Martta 'Brexit tarihini öteleyelim' diye oylama yapılacak ki buraya kadar gelirse muhtemeldir ki ötelenir. Ötelenmezse vay canına: İngiltere
, Galler
, İskoçya ve Kuzey İrlanda
29 Mart'ta AB
'den çıkacak.
*Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerin askıya alınmasını öneren karar tasarısı 12 Mart'ta AP genel kurulunda tartışılacak ve 13 Mart'ta oylanacak. Sonrasında 15 Martta AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya
, Türkiye ile Mart başında zirve yapmak istiyor. 21- 22 Mart
'ta düzenlenecek Avrupa Birliği
Zirvesi ise ciddi sonuçlara gebe!
* ABD
'de ise Trump
'ın 30 milyar dolarlık ek vergi için Çin
ile pazarlıkları Mart başına yetişmedi. Ay içinde Çin'in ABD ile eğlenmesini '10 milyarlık daha ürün alalım' vb gibi haberlerde izleyeceğiz.
*21 Mart'ta nevruz bayramında biz, baharın gelişini kutlarken İran
yaptırımlarla uğraşacağı zor bir yıla adım atacak." - İstanbul