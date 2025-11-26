Polis Memuru Kayınvalidesini Öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında vahşet yaşandı.

KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Bağ evinde polis memuru S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.