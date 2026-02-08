Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Yaşam

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
08.02.2026 14:05  Güncelleme: 15:09
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Haber Videosu

Ankara araç muayene istasyonuna giden polis memuru Melih Okan Keskin'in darbedilmesi sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklandı. Şüpheli S.A., "Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerekten yumruk attım" derken M.Y. ise "Şahsın öldüğünü siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Ankara'da görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin (44), aracını muayeneye götürdüğü istasyonda çalışanlarla yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edildi. Beyin kanaması geçiren Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.Y. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

"ŞAHSIN BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıkan şüpheli S.A., "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'beni mi ezeceksin' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerekten yumruk attım" dedi.

"KOŞUN ADAM ÖLDÜRECEKLER"

Şüpheli M.Y. ise, "Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. O gün 08.30 sıralarında mesaime başladım. Olay günü mesaim devam ettiği sırada, akşam mesai bitimine yakın hatırlamadığım bir saatte, araç muayene kısmındayken dışarı bahçeden ve araç muayene istasyonu içerisinden bağrışmalar duydum. 'Koşun adam öldürecekler', 'kadına saldırıyorlar' şeklinde bağrışmalar duydum" dedi.

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

"ZARAR VERECEK HERHANGİ BİR ŞEY YAPMADIM"

Sinkaflı küfürleşmeler duyduğunu iddia eden M.Y., "Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfür eden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ne yürüme ne koşma şeklinde ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin'i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darp etmedim" beyanında bulundu.

"OLAYIN İÇİNDE BULUNMADIM"

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını, hakaretleşmeler olduğunu ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Şubat'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Melih Okan Keskin'e, aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylendi. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıktı.

Bir grup tarafından darbedilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitti. İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin tüm müdahalelere rağmen 5 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.Y. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Ankara, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enis Çakar Enis Çakar:
    insallah saglam ceza alir 49 0 Yanıtla
  • ebrar465858 ebrar465858:
    Kim ne yaptığını çok iyi biliyor. Sadece kendinizi kandırırsınız Allah büyük herşeyi açığa çıkarır! 23 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    Eminim hakim de sizin söylediğinize inanıp hemen salar sizi. Sıkıntı şu bu ölen vatandaşın meslektaşları sizi dışarıda mı bulacak içeride mi...tercih sizin, sanki içeride daha güvende olursunuz 5 0 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    hayatınız karardı içimin yağları eridi 30 yilda çıkmayın inşallah 1 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    çok yazık Allah cc hz bır daha böyle bir olayı kimseye yaşatmasın Amin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
8.02.2026 15:22:39.
SON DAKİKA: Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
