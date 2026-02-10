Polis, Protestocuları Yerde Yumrukladı - Son Dakika
Polis, Protestocuları Yerde Yumrukladı

Polis, Protestocuları Yerde Yumrukladı
10.02.2026 18:05
Polis, Protestocuları Yerde Yumrukladı
Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti protesto edilirken, polis şiddeti gündem oldu.

Avustralya'da Filistin Destekçisi Protestocu, Polis Tarafından Yerde Defalarca Yumruklandı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen bir protesto sırasında bir gösterici, polis tarafından yerde etkisiz hale getirildikten sonra defalarca yumruklandı. O anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki toplarken, polis müdahalesi ülkede sert tartışmalara yol açtı.

YERDE KELEPÇELİYKEN YUMRUKLANDI

Sydney'de düzenlenen protestolarda kaydedilen görüntülerde, kefiye takan Filistin destekçisi bir göstericinin iki polis tarafından yere yatırıldığı ve elleri arkadan bağlı şekilde tutulduğu görülüyor. Yüzüstü ve hareketsiz haldeki protestocuya, kendini savunmasına izin verilmeden baş ve sırt bölgesine defalarca yumruk atıldığı kameralara yansıdı.

Göstericinin çevresinin çok sayıda polis tarafından sarıldığı, olay anında protestocuların "Sizi canavarlar!" diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

Polis, Protestocuları Yerde Yumrukladı

GÖRÜNTÜLERİ GUARDİAN YAYIMLADI

Söz konusu görüntüler The Guardian Australia tarafından yayımlandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, NSW polisinin protestolara yönelik tutumunu yeniden gündeme taşıdı. İnsan hakları savunucuları, müdahalenin açık biçimde orantısız güç içerdiğini savundu.

Yetkililer ise protestolar sırasında kamu düzeninin sağlanması amacıyla hareket edildiğini öne sürerek polis müdahalesini savundu.

PROTESTOLAR HERZOG'UN ZİYARETİ NEDENİYLE DÜZENLENDİ

Filistin destekçisi protestolar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Avustralya ziyareti nedeniyle düzenlendi. Herzog'un ziyareti, başta Sydney olmak üzere birçok kentte tepkiyle karşılandı.

Sydney'de yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı gösteride kalabalığın belediye binasına yürümek istemesi üzerine polis müdahalesi gerçekleşti. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

9 GÖSTERİCİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Yetkililer, gözaltına alınan 9 kişi hakkında "polise saldırma, görevini engelleme ve talimatlara uymayı reddetme" suçlamalarıyla dava açıldığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan müdahale görüntüleri ise davalardan bağımsız olarak polis şiddeti tartışmasını büyüttü.

HERZOG DAVETİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Ancak iktidardaki İşçi Partisi'nden bazı isimler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Gazze'de işlenen suçlar nedeniyle ziyaretin iptal edilmesini talep etmişti. Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı da Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında soruşturma açılması için yetkililere başvurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis, Protestocuları Yerde Yumrukladı - Son Dakika

