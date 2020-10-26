Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Erzurum'da gerçekleştirdiği esnaf ve kurum ziyaretlerinin ardından MHP Iğdır İl Kongresine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın kongre sonrası ilçe ziyaretleriyle de çiftçilerle bir araya geldi.

İç ve dış meselelerde yoğun mesai harcayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, hafta sonu MHP Iğdır İl Kongresine katıldıktan sonra Horasan ve Pasinler ilçe ziyaretleriyle çiftçinin sorunlarını dinledi. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve il-ilçe yöneticileriyle birlikte yoğun mesai harcayan Aydın Horasan ve Pasinler ilçe teşkilatlarıyla sorunları not aldı.

Beraberindeki MHP Erzurum il ve ilçe yöneticileriyle Iğdır İl olağan Kongresine katılan Prof. Dr. Kamil Aydın yoğun mesaisine esnaf ve çiftçi ziyaretlerini de ekledi. MHP Horasan ve Pasinler İlçe başkanlıklarını ziyaret edip kendisini karşılamaya gelen çiftçilerin sorunlarını dinleyen Aydın çözüm sözü verdi.

"Daha güçlü durmalıyız"

Erzurum MHP İl ve İlçe başkanlarının da katılım sağladığı Iğdır Kongresinde gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın "artık masada güçlü olan kazanıyor. Bizler de daha güçlü olabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak yoğun tempoda çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu Türkiye olunca bütün devletlerin tek bir düğmeden yönetiliyormuş gibi tavır aldığını dile getiren Aydın "Görevimiz gereği TBMM'de birçok uluslararası komisyonda görev alıyorum. İnanın konuştuğumuz, görüştüğümüz kişilerde anladım ki masada da sahada da güçlü olanın hükmü var. Söz konusu Türk olunca bir bakıyorsunuz Mısır ile İsrail, BAE ile Yunanistan, Fransa ile S. Arabistan işbirliği yapıyor. Benim gördüğüm tek bir gerçek var: Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

"Yaralı Bozkurt Dirilmiştir"

Kıbrıs, Adalar, Ayasofya ve son olarak Karabağ konusuna da değinen Milletvekili Aydın, "Millet ittifakına bağlı partiler Kıbrıs, Adalar ve Ayasofya konularında bir şey yapılamayacağını iddia ediyorlardı. Eskiden bırakın sismik araştırma gemileriyle aramalar yapmayı, normal gemilerimiz izinsiz seyire bile çıkamıyordu. Allah aşkına söyleyin Karabağ katliamları kaç yıl öncenin konusu? O zaman ne yapabildik? Nuri Paşa'nın kemiklerini sızlatmadık mı? Bugün Allah'a şükür zamanı gelmiştir. Yaralı bozkurt dirilmiştir. Hocalı'nın, Karabağ'ın eski sahiplerine iade edilme zamanı gelmiştir ve bugün Ermeni çakalları, geldikleri gibi arkalarına bakmadan 'it gibi' kovalanmaktadır. Ama yetmez tabii ki. Son vatan toprağı tekrar bağımsızlığını elde edene kadar bu mücadele devam edecektir" diye konuştu.

"İttifakımız çelik gibi sağlamdır"

İçeride ve dışarıda birçok ihanetle mücadele ettiklerini belirten Kamil Aydın, "Biz bu ihanet çemberine karşı devletin bekası için Cumhur İttifakını kurduk. Şu unutulamasın. Milliyetçi Hareket Partisi talimat almaz, talimat verir. Bizim için öncelik siyaset değildir. Öncelik ülkemiz ve milletimizdir. Genel Başkanımız Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ülke için ne derece önemli olduğu daha önce yaptıklarıyla ortadadır. Bugün Türk'ün zulüm gördüğü, haksızlığa uğradığı her yerde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sesi çıkıyorsa biz arkasındayız. İttifakımız, çelik gibi sağlamdır" dedi. - ERZURUM