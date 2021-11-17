PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY BU DEPREM MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ - Son Dakika

Düzce'de, bugün meydana gelen düzce depremine ilişkin açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bu deprem Marmara depremini tetiklemez. Çünkü arada Kocaeli depreminin olduğu koca bir fayzonu var. Zaten Kocaeli depremi Marmara'ya bir gerilim yüklemişti. Düzce depreminin yüklemesi mümkün değil dedi.

Düzce'de, Richter ölçeğine göre, saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı ve İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.

HİSSEDİLMEYLE ETKİLENME BİRBİRİNDEN FARKLI ŞEYLER. BUNU KARIŞTIRMAMAK GEREK

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bu depremi İstanbul'da hissedince vatandaşlar, Marmara'da bir deprem olduğunu düşündü ama bu doğru değil. 5 büyüklüğündeki depremin yeri Düzce. Düzce'deki deprem oradaki pek çok fay üzerinden bir tanesi. Biliyorsunuz 1999'da da, 12 Kasımda da 7.0'ın üzerinde deprem olmuş, yıkımlar yaşanmış, can kayıpları olmuştu. Bu deprem de Kocaeli depreminin devamıydı. Bu 5.0 büyüklüğündeki deprem, Bolu ile İstanbul arasında hissediliyor. Tabi hissedilmeyle etkilenme birbirinden farklı şeyler. Bunu karıştırmamak gerek. Bunu şunun için söylüyorum. İstanbul'daki vatandaşlar çok panikliyorlar. 5 büyüklüğündeki depremi hissettikleri için etkileneceklerini düşünüp, bir yerlerden atlayanlar sokaklara kaçanlar oluyor, çok tehlikeli işler dedi.

VALİLİK VE AFAD'IN YAPACAĞI AÇIKLAMALARI VATANDAŞLARIN DİKKATE ALMASI GEREKİYOR.

5 büyüklüğündeki depremden sonra depremin olduğu yerde vatandaşların bir süre sonra korkularını atmak için, tedbiren sokağa çıkabileceklerini söyleyen Ersoy, Ama bunu şunun için söylemiyorum. 'Arkadan daha büyük bir deprem geliyor. O yüzden sokaklara çıkın.' değil. Ben bilgiliyim ama yetkili değilim. Yetkililer, yani valilik ve AFAD'ın yapacağı açıklamaları vatandaşların dikkate alması gerekiyor. Bu arada saçma sapan haberler yayılabilir. '5'den sonra 7 büyüklüğünde deprem geliyor.' falan gibi. Vatandaşların bunlara inanmaması gerekiyor diye konuştu.

BU DEPREM MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ

Konuşmasına devam eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ben sadece burada o bölgenin teknik, jeolojik durumunu açıklamaya çalışıyorum. Bu deprem Marmara depremini tetiklemez. Çünkü arada Kocaeli depreminin olduğu koca bir fayzonu var. Zaten Kocaeli depremi Marmara'ya bir gerilim yüklemişti. Düzce depreminin yüklemesi mümkün değil. 1999 depremi de en son Bolu Dağı'nda bitmişti. Dolayısıyla Doğu'ya doğru bir gerilimin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani Bolu'dan sonraki Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bazı büyük depremlerin yaşanması olasıdır gelecek zaman içinde. Ama bu 5 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremi hemen tetikleyebileceği gibi bir mesaj çıkmaması gerekiyor. Hele İstanbul için bunu panikletebilecek bir haber gibi düşünmemek gerekiyor dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE YÜZÜNÜN DEPREM BÖLGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKİR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Son günlerde yaşanan depremler bize şunu gösterdi. Konya'da Malatya'da sağda solda her yerde oluyor. Biz bir deprem ülkesiyiz. Yüzde 92'si deprem bölgesi diye geçer, bu yanlış. Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir bölge yok. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzde yüzünün deprem bölgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Hayatımızı sokaklarda geçiremeyiz. Yapacağımız iş, güvenli binalar yapmak. Depremde en güvenli yerler olan evlerimiz içinde depremi hissetmek. Çünkü yıkılmayacaksa hissetmeniz, etkileneceğinizi göstermez. Sağlam binalar kurtarıcıdır. Sokaklarda ne kadar kalabilirsiniz, günlerce aylarca kalamazsınız. diye konuştu.

BİNALARI İYİLEŞTİRMEK, ÇOK KÖTÜ OLANLARI YIKIP YENİDEN YAPMAMIZ GEREKİYOR. BİZİM TEK KURTULUŞUMUZ O

Kentsel dönüşümün bizim için çok önemli olduğunu belirten Ersoy, Türkiye'de 18 milyon bina var. Bunun 4 milyonu İstanbul'da. Marmara'nın genelinde 6 milyon bina var. Bunların önemli kesimlerinde hasarlar olabilir. Bu nedenle kentsel dönüşümde binaları iyileştirmek, çok kötü olanları yıkıp yeniden yapmamız gerekiyor. Bizim tek kurtuluşumuz o. Çünkü deprem ülkesiyiz. Çürük yapılarımız depremden etkilenecektir. Sağlam binalarda depremi atlatmamız için mutlaka sağlam binalar inşa etmemiz gerekiyor dedi.