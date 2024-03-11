RAMS Beyond İstanbul\'a Avrupa\'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" Ödülü

Gayrimenkul alanında en iyi projelerin değerlendirildiği Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreni, Afrika, Asya-Pasifik, Arabistan, Kuzey- Güney Amerika ve Avrupa olmak üzere 5 coğrafi bölgeden yüzlerce projenin katılımıyla Londra Savoy Oteli'nde düzenlendi. Nitelikli konut ve ticari gayrimenkul projelerinin geliştiricileri, mimarları, iç mimarları ve ayrıca ülkelerinde en başarılı performansı gösteren gayrimenkul danışmanları, 70 kişilik sektör uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından titiz bir değerlendirme sürecinden geçti. Konut ve ticari projelerden iç mekân tasarımına, mimarlıktan emlak pazarlamasına kadar birçok kategoriden yüzlerce projenin katıldığı törende uluslararası ödüller sahiplerini buldu.
İnşaat projelerinde dayanıklılık ve kaliteyi ön planda tutan RAMS Türkiye'nin 4. projesi olan RAMS Beyond İstanbul, yüzlerce projenin katıldığı Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreninde 2023-2024 sezonunda "Türkiye'nin En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülünü ve 5 yıldızı almasının ardından şimdi de "Avrupa'nın En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülüne layık görüldü.
Hattat Holding iş birliği ile geliştirilen RAMS Beyond İstanbul projesi, böylece Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreninde hem ulusal hem de uluslararası arenadaki projeler arasından seçilerek en prestijli ödüllerin sahibi oldu.
RAMS Türkiye, RAMS Beyond İstanbul projesiyle kazandığı ödüllerin yanı sıra 2023-2024 sezonunda Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreninde RAMS City Haliç projesiyle de yüzlerce başvuru arasından "Türkiye'nin En İyi Karma Kullanım Mimarisi" ödülüne layık görüldü.
RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, kazandıkları ödüllerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Yenilikçi ve fonksiyonel bir yaklaşımla, tasarımını ve mimari uygulamasını Dome+Partners'ın üstlendiği RAMS Beyond İstanbul ve RAMS City Haliç projelerimiz ile dünya çapında kabul gören bu önemli ödülleri kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. Attığımız her adımda, şehrin mimarisine ve insanların yaşamlarına değer katmaya devam edeceğiz."
İstanbul'un en merkezi lokasyonu Maslak'ta; Levent, Sarıyer ve Beşiktaş'ın kesiştiği Büyükdere Caddesi üzerinde, dünyanın en dayanıklı binaları arasında yer alan RAMS Beyond İstanbul; çelik konstrüksiyon yapısı, geniş ve ferah daireleri, estetik mimari ve tasarımı ile lüks ve konforun birleştiği bir yaşam alanı sunuyor.
Projenin tasarım ve mimari uygulamasında prestijli mimarlık firması Dome+Partners imzası taşıyan RAMS Beyond İstanbul, bünyesinde bulunan paylaşımlı çalışma ve kültür sanat alanları, panoramik seyir terası, seçkin dünya markalarının yer alacağı ticari mekanlar, Michelin yıldızlı restoran, sonsuzluk havuzu ve heliport gibi kullanım alanlarıyla benzersiz bir konsept oluşturuyor.
Son Dakika › Emlak › RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın 'En İyi Karma Kullanım Geliştirme' Ödülü - Son Dakika
MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı. Mahallede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu ve 12 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneyşehir Mahallesindeki konut yapımının ikinci etabı için temel atma töreni düzenlendi. İkinci etapta bulunacak bin konutun tamamlanmasıyla evler, Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası üyelerine teslim edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneyşehir'de yeni bir şehir kurulduğunu belirterek, evsiz kalmayacaklarını ve kira fiyatlarından şikayet etmeyeceklerini söyledi. Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise Gaziantep'in örnek bir model olduğunu ve yeni bir şehir yükseldiğini ifade etti.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 8 bin 942 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 645 sürücüye toplamda 1 milyon 498 bin 259 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 77 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 9 sürücünün sürücü belgeleri geri alındı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekimi töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuşmasında Sakarya'nın deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu projenin daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme amacını taşıdığını belirtti. Toplamda 240 dairenin yer alacağı projede, konutların 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildiği ve ödeme planının esnek olduğu aktarıldı. Kura çekimi sonucunda 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Nar ve İlhanlı mahallelerinde sosyal konut projesi gerçekleştirileceğini duyurdu. Proje kapsamında kadın yaşam merkezleri ve kütüphaneler açılacak, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek. Bu sayede Nar ve İlhanlı bölgesinde altyapı sorunu yaşanmayacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve AFAD iş birliğinde Nurdağı Bademli TOKİ Konutları'nda tamamlanan 136 konutun anahtar teslim töreni yapıldı.
Kayseri'de Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti. Ş.E'nin evinde yapılan aramada 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi ve ev sahibi gözaltına alındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarını modernize etmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi. Toplamda 25 taksi durağı prefabrik yapılarla yenilenecek.
Arnavutköy'de, kiraladığı evi başka yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında kiraladığı tespit edilen Çinliye 94 bin 622 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyona çevrilen evin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Çin uyruklu J.M'nin evinde yapılan kontrollerde çok sayıda Çin uyruklu kişinin ikamet ettiği belirlendi. Ev mühürlenirken, J.M'ye 94 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
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