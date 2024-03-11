RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" Ödülü - Son Dakika
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Emlak

RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" Ödülü

RAMS Beyond İstanbul\'a Avrupa\'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" Ödülü

RAMS Beyond İstanbul, gayrimenkul sektöründe dünyanın en saygın ve nitelikli ödülü International Property Awards'ta Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülüne layık görüldü.

11.03.2024 20:31  Güncelleme: 21:01
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Gayrimenkul alanında en iyi projelerin değerlendirildiği Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreni, Afrika, Asya-Pasifik, Arabistan, Kuzey- Güney Amerika ve Avrupa olmak üzere 5 coğrafi bölgeden yüzlerce projenin katılımıyla Londra Savoy Oteli'nde düzenlendi. Nitelikli konut ve ticari gayrimenkul projelerinin geliştiricileri, mimarları, iç mimarları ve ayrıca ülkelerinde en başarılı performansı gösteren gayrimenkul danışmanları, 70 kişilik sektör uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından titiz bir değerlendirme sürecinden geçti. Konut ve ticari projelerden iç mekân tasarımına, mimarlıktan emlak pazarlamasına kadar birçok kategoriden yüzlerce projenin katıldığı törende uluslararası ödüller sahiplerini buldu.

RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın 'En İyi Karma Kullanım Geliştirme' Ödülü

ULUSLARARASI OTORİTELERDEN RAMS TÜRKİYE PROJELERİNE TAM NOT

İnşaat projelerinde dayanıklılık ve kaliteyi ön planda tutan RAMS Türkiye'nin 4. projesi olan RAMS Beyond İstanbul, yüzlerce projenin katıldığı Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreninde 2023-2024 sezonunda "Türkiye'nin En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülünü ve 5 yıldızı almasının ardından şimdi de "Avrupa'nın En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülüne layık görüldü.

Hattat Holding iş birliği ile geliştirilen RAMS Beyond İstanbul projesi, böylece Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreninde hem ulusal hem de uluslararası arenadaki projeler arasından seçilerek en prestijli ödüllerin sahibi oldu.

RAMS Türkiye, RAMS Beyond İstanbul projesiyle kazandığı ödüllerin yanı sıra 2023-2024 sezonunda Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) töreninde RAMS City Haliç projesiyle de yüzlerce başvuru arasından "Türkiye'nin En İyi Karma Kullanım Mimarisi" ödülüne layık görüldü.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, kazandıkları ödüllerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Yenilikçi ve fonksiyonel bir yaklaşımla, tasarımını ve mimari uygulamasını Dome+Partners'ın üstlendiği RAMS Beyond İstanbul ve RAMS City Haliç projelerimiz ile dünya çapında kabul gören bu önemli ödülleri kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. Attığımız her adımda, şehrin mimarisine ve insanların yaşamlarına değer katmaya devam edeceğiz."

RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın 'En İyi Karma Kullanım Geliştirme' Ödülü

LÜKS VE KONFORUN BULUŞTUĞU ÖDÜLLÜ MİMARİ

İstanbul'un en merkezi lokasyonu Maslak'ta; Levent, Sarıyer ve Beşiktaş'ın kesiştiği Büyükdere Caddesi üzerinde, dünyanın en dayanıklı binaları arasında yer alan RAMS Beyond İstanbul; çelik konstrüksiyon yapısı, geniş ve ferah daireleri, estetik mimari ve tasarımı ile lüks ve konforun birleştiği bir yaşam alanı sunuyor.

Projenin tasarım ve mimari uygulamasında prestijli mimarlık firması Dome+Partners imzası taşıyan RAMS Beyond İstanbul, bünyesinde bulunan paylaşımlı çalışma ve kültür sanat alanları, panoramik seyir terası, seçkin dünya markalarının yer alacağı ticari mekanlar, Michelin yıldızlı restoran, sonsuzluk havuzu ve heliport gibi kullanım alanlarıyla benzersiz bir konsept oluşturuyor.

İstanbul, Emlak, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın 'En İyi Karma Kullanım Geliştirme' Ödülü - Son Dakika

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SON DAKİKA: RAMS Beyond İstanbul'a Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" Ödülü - Son Dakika
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