Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ruhunda tekelleşmeyi önlemenin bulunduğunu belirterek, "Bu teklifin kırmızı çizgisi tekelleşmeyi önlemek.

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ruhunda tekelleşmeyi önlemenin bulunduğunu belirterek, "Bu teklifin kırmızı çizgisi tekelleşmeyi önlemek." dedi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler, TBMM Genel Kurulunda tamamlandı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, son dönemde yapılan yasal düzenlemelerin, Rekabet Kurumunun bağımsızlığını tehdit eder nitelikte olduğunu öne sürdü.

Öztürk, kurul üyelerinin siyasi otorite tarafından atanıp görevden alınabildiği bir kurumun kararlarının, ne serbest piyasa ekonomisi ne de yabancı yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirileceğini savundu.

Rekabet Kanunu'nun 23 yılda çeşitli değişikliklere uğradığını ancak bu süreçte yetersiz kaldığını ifade eden Öztürk, kamunun yararına karşı olmadıklarını ancak AK Parti'nin getirdiği her teklif gibi bu teklifin de amaç ile sonucu arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

Öztürk, teklifle Rekabet Kurumunun özerk yapı ve bağımsız karar alma özelliğinin kalmayacağını, bunun AB'ye uyumla da ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise MHP olarak piyasa ekonomisi kurallarının işletilerek tekelci oluşumların ve rekabete aykırı eylemlerin önlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Öztürk, "Rekabet Kurumunun ülke ekonomisindeki rolünü daha da artırmak, bunun sonucunda kurumun Türkiye'nin ekonomi politikasına endeksli referans bir yapı olabilmesini sağlamak hepimizin başlıca görevi olmalıdır." diye konuştu.

"Firmalar üzerinde hegemonya kurulmaya çalışılıyor"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da teklifle, firmalar üzerinde mali hegemonya kurulmaya çalışıldığını, AB kriterlerine ve Anayasa'ya uygun olup olmadığının denetlenmediğini öne sürdü.

Kenanoğlu, "Yasalar ne kadar allı pullu olsa dahi Rekabet Kurumu gibi kurumların özerk olmadığı, kendi mekanizması içinde karar verebilecek yeteneğe ve niteliğe sahip olmadığı sürece, yasaları ne kadar düzenli yaparsak yapalım bunun hiçbir karşılığı ve geçerliliği yoktur." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Türkiye'de hala üretim sevdalısı insanlar bulunduğunu belirterek, "Bu insanların haksız rekabete karşı korunması, tekelleşmenin önüne geçilmesi, kartelleşmeye izin verilmemesi, tüketicinin haklarının korunması gibi yatırımcıya güven verip, yerli ve yabancı yatırımcıyı yani sermayeyi üretimin içine çekmek zorunluluğumuz vardır." diye konuştu.

Yerli malı kullanmanın önemine dikkati çeken Bayır, AK Parti iktidarı döneminde her alandaki ürünü ithal eder duruma gelindiğini savundu.

Bayır, ekonominin iyi olmadığını savunarak, TOBB, TÜSİAD, fabrika sahipleri, ticaret ve sanayi odalarının, ticaret borsalarının sesini neden yükseltmediğini sorarak, "İşlerinizden, gidişattan memnun musunuz? Niye sesinizi yükseltmiyorsunuz? Gerçekleri bizim kadar göremiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Bizim problemimiz Rekabet Kurumunun özerkliğini yitirmiş bir kurum olmasıdır. Yoksa getirilen önerilerin birçoğu, başka rekabet kurumlarının da benimsediği öneriler." değerlendirmesinde bulundu.

"Keyfi değil"

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır da kanunların ihtiyaçtan ve zaruretten yapıldığını belirterek, bu kanun teklifinin de keyfiyetten değil, ihtiyaçtan ve zaruretten ortaya çıktığını söyledi.

Teklifte haksız rekabeti önlemeye yönelik ciddi düzenlemeler olduğunu vurgulayan Çakır, "16 maddelik kanun teklifinin ruhunda tekelleşmeyi önlemek var. Bu kanun teklifinin kırmızı çizgisi tekelleşmeyi önlemek." diye konuştu.

Çakır, hiçbir kanunun dört dörtlük olmadığını, ihtiyaca binaen düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Üretim yapmayan her ekonominin batmaya mahkum olduğunu anlatan Çakır, üreticinin rekabet etmesindeki engellerini kaldırmanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Çakır, 18 yıldır üreten bir ekonomi ortaya koyduklarını söyleyerek, "Bu ülkenin ekonomisi ligini atlamış ve süper lige çıkmıştır. Kim ne derse desin. 18 yılda Türkiye'nin başına gelenler başka bir ülkenin başına gelseydi haritada dahi bulunmazdı. PKK belası var. Allah bin kere belasını versin. PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen HDP var. Ona şemsiye tutan CHP var, peşine eklenmiş İYİ Parti var. Ondan sonra diyeceksin ki 'İş yok, AŞ yok'. Güneydoğu'ya iş, aş, yatırım götüren de biziz." diye konuştu.

Çakır'ın bu sözlerine muhalefet milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak ve laf atarak tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Çakır'ın konuşmasının ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu tepkilerini dile getirdi.

Milletvekili, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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