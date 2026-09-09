Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı - Son Dakika
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Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

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ABD'nin Ohio eyaletinde bir avukat, restoranda eski eşine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Silahının emniyet mandalını açmayı unutan saldırgan, garsonun müdahalesiyle engellendi. Saldırgan suçlu bulundu ve ceza duruşması 21 Eylül'de yapılacak.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir avukat, restoranda yemek yiyen eski eşine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırganın silahın emniyet mandalını açmayı unutması ve bir garsonun arkadan müdahale etmesi büyük bir faciayı önledi. 

Olayın ardından restoran çalışanları ve müşteriler saldırganı etkisiz hale getirdi.

43 yaşındaki Matthew Exton; adam öldürmeye teşebbüs, iki ayrı nitelikli saldırı ve çok sayıda ateşli silah suçu eyleminden suçlu bulundu. 

Sanığın ceza duruşması 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Jüri heyeti, sanığı geriye kalan tek bir nitelikli saldırı suçlamasından ise beraat ettirdi.

Savcı Julia R. Bates'in aktardığı bilgilere göre, eski avukat 11 Nisan 2025'te Toledo şehrindeki bir barda alkol aldıktan sonra, eski eşi ve ailesinin yakınlardaki bir restoranda yemek yediğini fark etti. 

Restorana giren Exton, bar kısmından eski eşinin masasına gönderilmek üzere bir içki sipariş etti ve dışarı çıkarken aileye doğru tükürdü.

Daha sonra elinde silahla restorana geri dönen saldırgan, masaya doğru koşarak eski eşini vurmaya çalıştı. 

Ancak silahın emniyet mandalı kapalı olduğu için ateş almadı. O sırada cesur bir garson, Exton ikinci kez hamle yapamadan arkasından sarılarak onu yere serdi. 

Savcılık makamı, ele geçirilen suç aleti silahın namlusunda bir, şarjöründe ise yedi mermi bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Savcı Bates, "Ne aldıkları eğitim ne de restoranın açılış hazırlıkları, personeli kapıdan içeri giren o dehşete hazırlayabilirdi. Sanık oraya yemek yemek amacıyla gelmemişti. 

İçindeki büyük öfkeyle, o gün o restoranda eski karısını herkesin gözü önünde infaz etme niyetiyle gelmişti" ifadelerini kullandı. 

Savcı, duruma anında müdahale eden çalışanları ve müşterileri kahraman olarak nitelendirdi.

Sylvania ve Traverse City'de hukuk büroları bulunan Exton’ın avukatlık lisansı, olayın ardından Mayıs 2025'te askıya alınmıştı. 

Zanlı ise mahkemedeki savunmasında tetiği çekme niyeti olmadığını, silahı eski eşine sadece eski evlerinin satış sürecini hızlandırması amacıyla baskı kurmak için doğrulttuğunu iddia etti.

Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    okumak kültür vermiyor fskat cehaleti önleye bilir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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