Rıza Pehlevi: İran'ın Özgürlüğü Yakın

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'daki rejimi devirmeye yönelik "ulusal ayaklanmanın" yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, "İran'ın özgürlüğü yakındır. Yalnız değiliz. Uluslararası destek yakında ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'da devam eden kitlesel gösterilerle ilgili yeni bir video mesaj yayınladı. Gösterilerin mevcut İran rejiminin temellerini sarstığını söyleyen Pehlevi, "Şimdi, geçmiş günlerdeki çağrılara verdiğiniz milyonluk yanıtın gücüyle ve sizden aldığım meşruiyet ve kabulle, İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeyi ve aziz İran'ı geri almayı hedefleyen ulusal ayaklanmanın bir sonraki aşamasını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Rejime ait kuruluşlar meşru hedeftir"

İran içindeki önemli merkezleri ele geçirip korumak kadar, rejimin iletişim ve propaganda yeteneklerini kesmenin de önemli olduğunu kaydeden Pehlevi, "Bunu sağlayan rejime ait tüm kurum ve kuruluşlar meşru hedefler olarak kabul edilmektedir" dedi. İran rejimi adına çalışan güvenlik güçlerinin halkın yanında yer alma ya da halkı öldürenlerle işbirliği yapma konusunda seçim yapması gerektiğini vurgulayan Pehlevi, "İran dışında ise, tüm büyükelçilikler ve konsolosluklar İranlılara aittir. Artık buraların İran İslam Cumhuriyeti bayrağı yerine İran'ın ulusal bayrağıyla donatılma zamanı gelmiştir" diye konuştu.

"Hamaney ve rejimi ağır darbeler aldı"

İran halkının İran'ı geri almanın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Pehlevi, "Ali Hamaney ve rejimi sizden ağır darbeler aldı; onlara tekrar nefes alma fırsatı vermemeliyiz" uyarısında bulundu. İran rejimine bağlı güçlerin bazı göstericilere karşı silah kullandığını hatırlatan Pehlevi, "Bu, güçten değil asker eksikliğinden ve daha hızlı bir çöküş ile devrilme korkusundan kaynaklanmaktadır. Bu canilerin gençlerimizin kanını daha fazla dökmesine izin vermeyeceğiz. Onlara fırsat tanımayacağız. Geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi geri alacağız"

İran'ın özgürlüğünün yakın olduğunu yineleyen Pehlevi, "Yalnız değiliz. Küresel destek yakında ulaşacaktır. Benden gelecek bir sonraki mesajları bekleyin. Yakında ülkemizi İran İslam Cumhuriyeti'nden geri alacağız ve İran'ın her yerinde özgürlük ve zafer kutlamaları yapacağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON