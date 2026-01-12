Rıza Pehlevi: İran'ın Özgürlüğü Yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Rıza Pehlevi: İran'ın Özgürlüğü Yakın

12.01.2026 06:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıza Pehlevi, İran'daki ulusal ayaklanmanın yeni aşamasını duyurarak, özgürlüğün yakında geleceğini belirtti.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'daki rejimi devirmeye yönelik "ulusal ayaklanmanın" yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, "İran'ın özgürlüğü yakındır. Yalnız değiliz. Uluslararası destek yakında ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'da devam eden kitlesel gösterilerle ilgili yeni bir video mesaj yayınladı. Gösterilerin mevcut İran rejiminin temellerini sarstığını söyleyen Pehlevi, "Şimdi, geçmiş günlerdeki çağrılara verdiğiniz milyonluk yanıtın gücüyle ve sizden aldığım meşruiyet ve kabulle, İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeyi ve aziz İran'ı geri almayı hedefleyen ulusal ayaklanmanın bir sonraki aşamasını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Rejime ait kuruluşlar meşru hedeftir"

İran içindeki önemli merkezleri ele geçirip korumak kadar, rejimin iletişim ve propaganda yeteneklerini kesmenin de önemli olduğunu kaydeden Pehlevi, "Bunu sağlayan rejime ait tüm kurum ve kuruluşlar meşru hedefler olarak kabul edilmektedir" dedi. İran rejimi adına çalışan güvenlik güçlerinin halkın yanında yer alma ya da halkı öldürenlerle işbirliği yapma konusunda seçim yapması gerektiğini vurgulayan Pehlevi, "İran dışında ise, tüm büyükelçilikler ve konsolosluklar İranlılara aittir. Artık buraların İran İslam Cumhuriyeti bayrağı yerine İran'ın ulusal bayrağıyla donatılma zamanı gelmiştir" diye konuştu.

"Hamaney ve rejimi ağır darbeler aldı"

İran halkının İran'ı geri almanın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Pehlevi, "Ali Hamaney ve rejimi sizden ağır darbeler aldı; onlara tekrar nefes alma fırsatı vermemeliyiz" uyarısında bulundu. İran rejimine bağlı güçlerin bazı göstericilere karşı silah kullandığını hatırlatan Pehlevi, "Bu, güçten değil asker eksikliğinden ve daha hızlı bir çöküş ile devrilme korkusundan kaynaklanmaktadır. Bu canilerin gençlerimizin kanını daha fazla dökmesine izin vermeyeceğiz. Onlara fırsat tanımayacağız. Geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi geri alacağız"

İran'ın özgürlüğünün yakın olduğunu yineleyen Pehlevi, "Yalnız değiliz. Küresel destek yakında ulaşacaktır. Benden gelecek bir sonraki mesajları bekleyin. Yakında ülkemizi İran İslam Cumhuriyeti'nden geri alacağız ve İran'ın her yerinde özgürlük ve zafer kutlamaları yapacağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rıza Pehlevi: İran'ın Özgürlüğü Yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

07:47
Süper Kupa’ya damga vuran an
Süper Kupa'ya damga vuran an
07:44
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
07:28
Senatör Graham’dan Trump’a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
06:55
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
06:27
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
06:09
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 08:15:17. #7.11#
SON DAKİKA: Rıza Pehlevi: İran'ın Özgürlüğü Yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.