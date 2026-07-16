Royal Canin ve Rehber Köpekler Derneği’nden Görme Engelli Bireylerin Bağımsızlığına Güç Veren İş Birliği

Royal Canin Türkiye ve Rehber Köpekler Derneği, görme engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyecek yeni rehber köpek adaylarının yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir iş birliğine imza attı. İnsan ve hayvan arasındaki güçlü bağdan ilham alan iş birliği kapsamında, rehber köpek adaylarının sağlıklı gelişimlerini destekleyecek beslenme, sağlık ve eğitim alanlarında çok yönlü bir destek modeli hayata geçiriliyor.

Rehber Köpekler Derneği’nin yeni rehber köpek adaylarının “Beslenme-Sağlık ve Eğitim Sponsoru” olan Royal Canin Türkiye, yeni rehber köpek adaylarının yetişme yolculuğuna uzun soluklu katkı sunarken, iş birliğiyle görme engelli bireylerin bağımsız yaşamlarına ve toplumsal hayata katılımlarına destek olunması hedefleniyor. İş birliği, ilk etapta iki yavru aday köpeğin temininden beslenmelerine, sağlık sigortalarından eğitim süreçlerinin finansmanına kadar uzanan çok yönlü bir destek modelini içeriyor.

Taraflar ayrıca rehber köpekler konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, eğitim çalışmaları ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu kapsamda hayata geçirilecek çalışmalarla, rehber köpeklerin toplumdaki görünürlüğünün artırılması ve bağımsız yaşam konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Rehber köpek adaylarının koruyucu aile yanındaki ilk günlerinden başlayarak eğitim süreçleri, rehberlik edecekleri bireylerle buluşmaları ve uyum dönemleri de kayıt altına alınacak. Böylece rehber köpeklerin hayatlara dokunan yolculuğunun daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

“Her bir rehber köpek adayı görme engelli bireyler için daha fazla özgürlük demek”

Royal Canin Avrasya Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü Tuba Güven Saraçoğlu, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Royal Canin olarak amacımız, Hayvanlar İçin Daha İyi Bir Dünya. Çünkü biliyoruz ki hayvanların yaşamındaki her olumlu değişim, insanların hayatına da dokunuyor. İnsan ve hayvan arasındaki güvene, sevgiye ve karşılıklı bağa dayanan ilişkinin yaşamları dönüştürme gücüne yürekten inanıyoruz. Rehber Köpekler Derneği ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği de bu inancımızın en anlamlı yansımalarından biri. Bugün desteklediğimiz her rehber köpek adayı, yarın bir görme engelli bireyin yalnızca yol arkadaşı değil; bağımsızlığının, özgüveninin ve hayata daha güvenle katılmasının da en güçlü destekçisi olacak. Her biri görme engelli bireyler için daha fazla özgürlük demek. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyor, bilim temelli uzmanlığımız ve doğru iş birlikleriyle hem hayvanların hem de insanların yaşamında kalıcı bir fark yaratmaya devam ediyoruz."

“Rehber köpekler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor”

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer, iş birliğinin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, rehber köpeklerin görme engelli bireyler için yalnızca güvenli bir şekilde yol gösteren yardımcılar olmadığını, aynı zamanda özgürlüğün, bağımsızlığın ve toplumsal yaşama güvenle katılabilmenin en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurguladı. Tunçer, Türkiye'de rehber köpeklerin yaygınlaşması ve bu alandaki toplumsal farkındalığın güçlenmesi adına önemli adımlar atıldığını belirterek, hayata geçirilen iş birliklerinin görme engelli bireylerin rehber köpeğe erişimini desteklediğini ve toplumun bu konudaki bilinç düzeyini artırdığını ifade etti.

Royal Canin Türkiye ile gerçekleştirilen iş birliğinin, rehber köpek adaylarının sağlıklı gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra daha fazla kişinin rehber köpeklerin yaşam değiştiren rolünü yakından tanımasına da vesile olacağını belirten Tunçer, "Her yeni rehber köpek, bir bireyin daha özgür adımlar atmasına, hayata daha güvenle karışmasına ve yaşamını daha bağımsız sürdürebilmesine vesile olacak. Aynı değerleri paylaşan kurumların desteğiyle daha fazla rehber köpeğin daha fazla hayatı değiştireceğine yürekten inanıyoruz. Birlikte attığımız her adım, rehber köpekler konusunda farkındalık her geçen gün artırıyor ve böylelikle daha erişilebilir ve kapsayıcı bir gelecek için önemli bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İlk rehber köpek adayları, geçici aileleri yanında geçirecekleri yaklaşık 15 aylık bir eğitim döneminden sonra rehberlik edecekleri görme engelli bireyler ile yaşamlarını birleştirecek.