Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi - Son Dakika
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

03.01.2026 16:33
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini ülke dışına kaçırdığı saldırıların ardından, Caracas'a yakınlığıyla bilinen Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi. Rusya, Maduro hükümetini desteklemeye devam edeceklerini duyururken; Çin ise saldırıları kınamakla yetindi.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini ülke dışına kaçırdığı saldırıların ardından Caracas'a yakınlığıyla bilinen Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi.

RUSYA: BAĞIMSIZ BİR DEVLETİN EGEMENLİĞİNE KABUL EDİLEMEZ BİR İHLAL

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maduro ve eşinin ABD tarafından esir tutulduğuna dair haberlerin teyit edildiği hatırlatıldı. ABD ile Venezuela arasında mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için koşullar yaratılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Şiddetle Amerikan yönetimini halihazırdaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını ve eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yine bakanlıktan yapılan ikinci bir açıklamada ise "Maduro ve eşinin durumunun derhal açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu tür eylemler, eğer gerçekten gerçekleştiyse, bağımsız bir devletin egemenliğine kabul edilemez bir ihlal teşkil eder ve bu egemenliğe saygı, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir." denildi.

LAVROV: DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Rodriguez ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Venezuela'ya silahlı saldırısı karşısında Moskova'nın Venezuela halkıyla olan güçlü dayanışmasını dile getirdiği belirtildi.

Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı hükümetin politikasını desteklemeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Taraflar, durumun daha fazla tırmanmasını önleme ve diyalog yoluyla durumdan bir çıkış yolu bulma yönündeki çabaları desteklediklerini ifade ettiler." denildi.

Açıklamada, her iki tarafın görüşme sırasında, Rusya ve Venezuela arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı yaklaşımı paylaştıkları ifade edildi.

ÇİN'DEN KINAMA

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, ABD'nin "hegemonik" olarak nitelendirilen eylemlerinin, uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiği, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barışı ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çin, ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımından derin şok içindedir ve bunu güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı. Çin'in ABD'nin eylemlerine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, Washington yönetimine uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalma, başka ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son verme çağrısı yapıldı.

PEKİN'DEN VATANDAŞLARINA 'SEYAHAT' UYARISI

Öte yandan Çin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesinin WeChat hesabında yayımlanan açıklamada, ABD'nin saldırılarının ülkedeki güvenlik riskini artırdığı belirtildi.

Vatandaşlara Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halen bu ülkede bulunan Çin vatandaşları ve kuruluşlarına da yerel güvenlik durumunu dikkatli takip etmeleri, güvenlik önlemleri ve acil durum tedbirlerini güçlendirmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, gereksiz dışarı çıkmaktan kaçınmaları, çatışma bölgeleri ve hassas alanlardan uzak durmaları, acil durumları yerel polsi birimlerine bildirmeleri ve Çin Büyükelçiliği ile temas kurmaları salık verildi.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

