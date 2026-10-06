Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi - Son Dakika
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Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

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Rusya\'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi
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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki kadının ölümü, pnömonik veba şüphesini beraberinde getirdi. Rusya salgın iddialarını reddederken bazı haberlerin silinmesi, yerel yetkililerin açıklamalarını değiştirmesi ve yaklaşık 200 kişinin gözetim altına alınması soru işaretlerini artırdı. ABD ve Avrupa Birliği gelişmeleri yakından takip ederken bazı komşu ülkeler de sıhhi kontrolleri sıkılaştırdı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki laboratuvar görevlisinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan "pnömonik veba" tartışması büyüyor. Rus makamları ölümün vebadan kaynaklandığını doğrulamazken, bazı haberlerin yayından kaldırılması, bir yetkilinin açıklamasını sonradan değiştirmesi ve bölgede uygulanan karantina tedbirleri dikkat çekti. Avrupa Birliği ve ABD gelişmeleri yakından takip ederken, bazı Orta Asya ülkeleri de sıhhi kontrollerini artırdı.

VEBA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞIYORDU

Tartışmalar, Rusya'nın İrkutsk kentindeki Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar görevlisinin 2 Ekim'de hayatını kaybetmesiyle başladı.

Rus makamları genç kadının ölüm nedenini "kaynağı belirlenemeyen zatürre" olarak açıklarken, yapılan incelemelerde mesleki faaliyetleriyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığını bildirdi. Enstitüde tehlikeli mikroorganizmalarla bağlantılı herhangi bir olay yaşanmadığı da savunuldu.

Buna karşılık dış basında yer alan haberlerde kadının ölümünden önce veba etkeniyle çalıştığı ve bir laboratuvar kazası yaşanmış olabileceği öne sürüldü. Bu iddialar Rus makamlarınca doğrulanmış değil.

Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

HASTANE KARANTİNAYA ALINDI

Resmi makamların veba tespit edilmediği yönündeki açıklamalarına rağmen bölgede kapsamlı tedbirler devreye sokuldu. Kadının tedavi gördüğü Shelekhov'daki hastaneye giriş ve çıkışların durdurulduğu, temaslı kişilerin tıbbi gözetim altına alındığı bildirildi. Avrupa basınında temaslı sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı yönünde bilgiler yer aldı. İrkutsk'taki başka sağlık kuruluşlarında da kısıtlamalar uygulandığı bildirildi.

ÖNCE "VEBADAN ÖLDÜ" DEDİ, SONRA DEĞİŞTİRDİ

Soru işaretlerini artıran gelişmelerden biri Buryatya lideri Alexey Tsydenov'un açıklaması oldu. Tsydenov, ilk paylaşımında İrkutsk bölgesindeki kadının "vebadan öldüğünü" ifade etti. Daha sonra paylaşımını değiştirerek ifadeye "muhtemelen" kelimesini ekledi ve açıklamasını daha ihtiyatlı hale getirdi.

Baikalsk'taki yerel yetkililer de 3 Ekim'de "doğrulanmış bir veba vakasına ilişkin gayriresmi bilgiler" bulunduğunu belirterek vatandaşlardan Shelekhov ve çevresine seyahat etmemelerini istedi. Söz konusu paylaşım yaklaşık iki saat sonra kaldırıldı.

RUS MEDYASINDAKİ HABERLER TEK TEK SİLİNDİ

Dikkat çeken bir başka gelişme ise Rus basınında yaşandı. The Insider'ın aktardığına göre REN TV, İrkutsk bölgesindeki olası veba vakasına ilişkin yayımladığı beş içeriği kaldırdı. Silinen haberlerden birinde hayatını kaybeden laboratuvar görevlisinin veba etkeninin suşları üzerinde çalıştığı belirtiliyordu.

Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Rusya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Kommersant da ABD yönetiminin Rusya'daki olası veba vakasını takip ettiğine ilişkin haber yayımladı. Ancak haberin hem internet sitesindeki hem de Telegram'daki paylaşımının yaklaşık 25 dakika sonra kaldırıldığı bildirildi.

KREMLİN'DEN "RESMİ AÇIKLAMALARI DİNLEYİN" ÇAĞRISI

Tartışmalar büyürken Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da konuya ilişkin açıklama yaptı. Peskov, gazetecilere söylenti ve farklı değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüketici sağlığı kurumu Rospotrebnadzor'un resmi açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.

Rospotrebnadzor ise bölgede veba salgını bulunduğu yönündeki haberleri reddederek İrkutsk ve Shelekhov'daki sıhhi ve epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.

ABD VE AVRUPA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Rusya'daki gelişmeler uluslararası kuruluşların da takibine girdi. Avrupa Komisyonu, Sibirya'daki şüpheli pnömonik veba vakasını "çok yakından" takip ettiğini açıkladı. Komisyon, Rusya'dan bilgi almak için Dünya Sağlık Örgütü kanallarının kullanıldığını belirtirken, epidemiyolojik ve laboratuvar bulgularının zamanında ve şeffaf şekilde paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. ABD'li yetkililer Rusya'dan doğru bilgilerin hızlı ve açık biçimde paylaşılmasını istedi.

KOMŞU ÜLKELER TEDBİRLERİ ARTIRDI

Rusya'daki gelişmelerin ardından Orta Asya ülkelerinde de önlemler devreye alındı. Kırgızistan sınır geçiş noktalarındaki sıhhi ve karantina kontrollerini artırdı. Kazakistan'ın da İrkutsk'taki epidemiyolojik durumu takip ettiği bildirildi. The Insider ise Özbekistan'ın da Rusya'dan gelenlere yönelik sıhhi kontrolleri sıkılaştırdığını aktardı.

VEBA SALGINI HENÜZ DOĞRULANMADI

Tüm bu gelişmelere rağmen Rusya'da bir veba salgınının başladığını gösteren resmi bir doğrulama bulunmuyor. Rus sağlık makamları vakayı "kaynağı belirlenemeyen zatürre" olarak tanımlıyor ve veba etkeninin tespit edilmediğini savunuyor.

Pnömonik veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu ve solunum yoluyla insandan insana bulaşabilen ağır bir enfeksiyon türü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalık tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor ancak erken teşhis edilmesi halinde antibiyotiklerle etkili biçimde tedavi edilebiliyor.

VEBA NEDİR?

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı olan veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu akut, şiddetli bulaşıcı bir hastalıktır. Veba hastalığı, genellikle Yersinia pestis bakterisini taşıyan pirelerin insanları ve hayvanları ısırması ile bulaşmaktadır. Ayrıca enfekte olan insandan insana ve enfekte olan hayvanla temas eden insana da bulaşan veba hastalığı çok kısa süre içerisinde ölüme yol açabilecek ciddi sonuçları olan bir bakteriyel enfeksiyondur. Veba hastalığının 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birisi en yaygın şekilde görülen hıyarcıklı vebadır. Hıyarcıklı veba ya da diğer adıyla bubonik veba hastanın kasıklarında, koltuk altlarında veya boynunda bulunan lenf düğümlerinin şişmesine ve hassaslaşmasına neden olur. En nadir görülen ve en ölümcül veba türü olan pnömonik veba ise hastanın akciğerlerini etkiler ve insandan insana bulaşabilir. Septisemik veba hastalığında ise bakteriler doğrudan kan dolaşımına girerek çoğalmaktadır. Veba hastalığı günümüzde en yaygın olarak Afrika, Asya ve Amerika'nın bazı bölgelerinde hala görülebilmektedir.

Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Veba doktorlarının 17. yüzyılda giydiği ilginç kıyafetler.

KUŞ GAGALI ÖZEL KIYAFETLER

Veba doktorları tarafından giyilen kıyafetler, havadan bulaşan hastalıklara karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 17. yüzyılda Fransa ve İtalya'da kullanılan kostüm eldiven, çizme, geniş kenarlı şapka ve bol bir elbisenin yanında, ayağa kadar uzanan bir palto ve tatlı ya da sert kokularla (genellikle lavanta) kaplı kuş gagasından meydana gelirdi.

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