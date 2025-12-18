Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
18.12.2025 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah yürüyüşe çıkan bir yaşlı kadının "kayıyor" diyerek ihbar ettiği istinat duvarı ve ona bağlı yürüyüş yolu 9 saat sonra mahalledeki cami ve aynı bahçede bitişik olan Kur'an kursunun üzerine yıkıldı. Taşıyıcı sütunları zarar gören cami ibadete kapanırken, yaşlı kadın sayesinde Kur'an kursundan tahliye edilen 16'sı dört ile 6 yaş arası çocuk 15'i orta yaşlı kadın olmak üzere toplam 31 öğrenci faciadan yara almadan kurtuldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Köşk Caddesi üzerinde bulunan Mevlana Camii'nin kot farkı ile arka bahçesinin üzerinden geçen cadde ve ona bağlı yürüyüş yolu ile bahçeye yapılan istinat duvarında kayma olduğunu sabah yürüyüşündeyken fark eden yaşlı bir kadın, Nilüfer ilçe müftülüğünü arayarak haber verdi.

YOL KAPATILDI, 31 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Harekete geçen müftülük çalışanları Mevlana Cami Dernek Başkanı Hamit Kara (69) ile Kur'an kursunun bayan yetkilisine ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından kayma olduğu bildirilen yol trafiğe kapatıldı.

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Bu sırada camiye bitişik olan Mevlana Cami Kuran Kursunda eğitim gören yarısı 16'sı çocuk 15'i kadın görevliler tarafından tahliye edildi. Öğle namazının ardından cami ibadete kapanırken Kur'an Kursuda tatil edilerek gerekli tüm tedbirler alındı.

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

9 SAAT SONRA YOL DA DUVAR DA ÇÖKTÜ

Sabah saatlerinde yürüyüş yapan kadının bilgi vermesinin üzerinden 9 saat sonra istinat duvarı ve yürüyüş yolu caminin arka bahçesine ve Kur'an kursu üzerine büyük bir gürültü ile yıkıldı. Tedbirlerin alındığı şeridin çekildiği alanda yaşanan yıkımda can kaybı yaşanmadı. Duvarın ve yolun çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Yapılan incelemenin ardından çöküntü alanda canlı olmadığı bildirildi.

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

"ALLAH O ABLAMIZDAN RAZI OLSUN"

Sabah yürüyüşündeyken durumu fark eden yaşlı kadının yapmış olduğu ihbar sayesinde Kur'an kursundaki çocuk ve kadınları dışarıya çıkardıklarını anlatan Cami Dernek Başkanı Hamit Kara "Vatandaşımız o bilgilendirmeyi yapmasa duvarın nezaman yıkılacağından haberimiz olmayacaktı ve dolayısıyla bizde tedbir almayacaktık. Allah o ablamızdan razı olsun" dedi.

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

31 öğrencinin eğitim gördüğü Kuran kursunun duvarında delikler oluştuğunu caminin ise mihrap kısmındaki taşıyıcı kolonların 3 tanesinde zarar meydana geldiğini anlatan Kara, "Yapılan ihbarla duvarla yolun çökmesi arasında 9 saat 45 dakika var. Bu kadar çabuk yıkılacağını tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralı yada can kaybımız yok. Cami ve Kur'an kursundaki zararın en yakın zamanda giderileceğini umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    4-6 yaş arası çocuğun anaokulunda okula hazırlanması gerekirken türkçeyi doğru dürüst konuşamazken kuran kursunda ne işi var orası ayrı bir olay 19 31 Yanıtla
    Laik Terbiyecisi Laik Terbiyecisi:
    sen anlamazsın o işlerden kilesende ibadetini yap 13 5
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    4 6 yaşındaki çocukları kur an kursuna gönderiyoruzki sizin gibi adı müslüman ama yaşayışı gayri müslim gibi olmasın 2 4
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    belli adın ke'mal 1 3
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Bazen, yorumları okudukça şaşıyorum, sanki Türkiye' de değil de, İsrail veya Yunanistan, Sırbistan'ta gibi hissediyor insan kendini, bu ülke Müslüman bir ülke değil mi arkadaşlar, gerçekten enteresan, birşeyler yanlış. 9 4 Yanıtla
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    ülke müslüman içi yahudiler ve yunanlılar ile dolu 0 1
  • Hüseyin Ayhan Hüseyin Ayhan:
    Yüzyıldır ne mutlu Türküm diyene diye diye uzaya mı çıktık o beğenmediğiniz çocuklar savunma sanayii için gece gündüz çalışıyor herkesin fikri kendine kimsenin hayat tarzına müdahale edemezsiniz ister camiye ister başka yere gönderir vatandaş haddinizi bilin fesat çıkarmadan hayatın tadını çıkarın 6 4 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    istinat duvarını dimdik örersen yıkılır tabi duvar geniş yukarı çıkıldıkça daralmalı 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi
Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti
Konyaspor, Galatasaray’ın iki yıldızını birden istiyor Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor
Tüm Türkiye’nin beklediği o an geldi çattı NBA All-Star oylaması başladı Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı
Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı
Mauro Icardi’den kafaları karıştıran olay paylaşım Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım
Alanyaspor, Trabzonspor’u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
THY’den yeni rota, dev kampanya Bu tarihlere dikkat THY'den yeni rota, dev kampanya! Bu tarihlere dikkat
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa... Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

18:58
Özel’e Avrupa’da soğuk duş Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
18:56
Hindistan’da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı
18:45
ATM’lerde yeni dönem Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
18:39
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ismi değişiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
18:08
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest
18:06
AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye“ raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
17:53
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de
17:48
Avrupa sokakları yangın yeri Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti
Avrupa sokakları yangın yeri! Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti
17:44
Gazeteci Veyis Ateş adliyede
Gazeteci Veyis Ateş adliyede
17:22
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
17:18
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 19:52:26. #7.12#
SON DAKİKA: Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.