Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi - Son Dakika

Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi

25.11.2020 07:56

Meteoroloji'ye göre Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz etkili olurken, Akdeniz'de fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olurken, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'de sağanak yerini kar yağışına bırakacak. İç bölgelerde ise sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON GÖRÜLEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Hava sıcaklığının iç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 13°C Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA: 9°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İZMİR: 16°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 21°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 12°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON: 13°C Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM: 5°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR: 15°C Parçalı ve çok bulutlu

Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi - Son Dakika


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