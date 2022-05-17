Sağlık Bakanı Koca'dan Turkovac Aşısının Faz Çalışmalarına Destek Veren Azerbaycan'a Teşekkür - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan Turkovac Aşısının Faz Çalışmalarına Destek Veren Azerbaycan'a Teşekkür

17.05.2022 23:05
Sağlık Bakanı Koca'dan Turkovac Aşısının Faz Çalışmalarına Destek Veren Azerbaycan'a Teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile yaptığı görüşmede; iki ülke Sağlık Bilim Kurulu üyelerinin düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştığını söyledi. Koca, konuk bakana Turkovac aşısının Faz-3 çalışmalarına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile yaptığı görüşmede; iki ülke Sağlık Bilim Kurulu üyelerinin düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştığını söyledi. Koca, konuk bakana Turkovac aşısının Faz-3 çalışmalarına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk resmi yurtdışı programını yapan Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile ikili görüşme yaptı. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından 2022-2023 yıllarını kapsayan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği ve Yol Haritası" protokolü imzalandı. Eylem planının hayata geçirilmesi için Ortak Çalışma Grubu kuruldu.

Koca, şu açıklamaları yaptı:

"PANDEMİ BOYUNCA SAĞLIK BİLİM KURULU ÜYELERİMİZ DÜZENLİ OLARAK BİR ARAYA GELEREK BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞTI"

"Pandemi süreci boyunca Sağlık Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundular. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki, aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz. Güçlü sağlık altyapımız ve görevine kendini adamış sağlık çalışanlarımız bu süreçte en önemli destekçilerimiz olmuştur. Yerli aşımız Turkovac ile dünyada kendi aşısını üreten öncü ülkelerden birisi olmanın haklı gururunu da yaşıyoruz. Aslında bu gurur iki kardeş ülkenin, bir milletin yani hepimizin. Bu vesileyle Turkovac aşısının Faz- 3 çalışmalarının Azerbaycan'da gerçekleştirilmesine ilişkin göstermiş olduğunuz yakın iş birliğinden dolayı size ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

KOCA, AZERBAYCAN'DA "ORTAK SAĞLIK İŞ FORUMU" DÜZENLENMESİNİ DE ÖNERDİ

Türk Tıp Dünyası Kongresi'nin ekim ayında İstanbul'da düzenlenmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarına değinen Koca, Azerbaycan'da "Ortak Sağlık İş Forumu" düzenlenmesini de önerdi. Koca, "Hem Koronavirüs pandemisi hem de Rusya- Ukrayna savaşı bize göstermiştir ki, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz tedariki başta olmak üzere sağlık alanındaki tüm ihtiyaçların zamanlıca karşılanması daha da önem kazanmıştır. Tüm bu yaşananlar, yakın dayanışma içinde olmamız gerekliliğini bir kez daha bizlere göstermiştir" diye konuştu. Koca, Sağlık İş Forumu ile ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, aşı, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, uluslararası hasta tedavisi konularında iş birliğini geliştirebileceklerini söyledi.

"BU AĞIR GÜNLERDE KARDEŞ DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Konuk Bakan Musayev de ilk yurtdışı seyahatinde kardeş ülkede bulunmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek "Pandemi döneminde bize gösterdiğiniz büyük destek için teşekkür ediyorum. Bu ağır günlerde kardeş desteğini unutmayacağız" ifadelerine yer verdi. Musayev, ülkesinde yürüttükleri Turkovac çalışmasının iyi neticeler vereceğinden emin olduğunu ve bu yıl içinde Türkiye-Azerbaycan Ortak Sağlık İş Forumu düzenlenmesinden memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: ANKA

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