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Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim - Son Dakika

Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim

18.12.2021 08:43

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde sahte alkol kaynaklı ölümlerin artmasının ardından ekipler de düğmeye bastı. İstanbul'da çok sayıda mekana sahte alkol denetimi yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Genel Bilgi Taraması kontrolü yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi.

Sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından düğmeye basıldı! Çok sayıda mekana denetim

ÖLÜMLER SON GÜNLERDE ARTTI

Türkiye'de son günlerde yaşanan sahte alkol ölümleriyle ilgili arttırılan denetimlerde eğlence mekanlarında, satılan alkollü içeceklerin bandrolleri belgeleri kontrol edildi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde mekanlarda sahte alkole rastlanmazken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından düğmeye basıldı! Çok sayıda mekana denetim

BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan yaklaşan yılbaşı öncesi yurdun dört bir yanından sahte içki kaynaklı ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. En fazla ölüm haberinin geldiği İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 16 kişinin tedavisi sürüyor. Ülke genelinde ise Kahramanmaraş'ta 4, Yalova'da 2, Sivas'ta 4, Antalya'da 4, Erzincan'da 2, Gaziantep'te 4, Mersin'de 1, Aksaray'da 1, Kocaeli'nde 1 ve Zonguldak'ta 1 kişi sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından düğmeye basıldı! Çok sayıda mekana denetim
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim

İstanbul, Beyoğlu, Türkiye, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim - Son Dakika
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