Sahte içki 69 günde 92 can aldı - Son Dakika

Sahte içki 69 günde 92 can aldı

16.12.2020 13:33
Sahte içki 69 günde 92 can aldı, System.String[]

Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim'den bu yana hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim'den bu yana hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.

9 Ekim'de İzmir'de 4 kişinin ölümüyle ülke gündemine gelen sahte içki, aradan geçen 69 günde 14 ilde 92 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son olarak Bursa'da sahte içki nedeniyle gerçekleşen ölüm olayları, metil alkol tehlikesini bir kez daha hatırlattı.

Bursa'da dün ve önceki gün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi, Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırıldı, bu kişilerden Mehmet İ. (59), Ferdi N. (37) ve İrfan Ç. (39) yaşamını yitirdi. Hastanelerde tedavisi süren 11 kişiden 6'sının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kayseri'de 16 Kasım'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 gün önce hastaneye başvuran H.E, hayatını kaybetti.

Aydın'da 11 Kasım'da, metil alkolden zehirlenen Şevket Ö.Y. (48), 21 gün süren yaşam mücadelesini kazanamadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 9 Kasım'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan A.S. (52) ve B.Z. (28) öldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 9 Kasım'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Ali Yüksel, hayatını kaybetti.

Ekim ayında görülen vakalarla sahte alkol nedeniyle 69 günde İzmir'de 40, İstanbul ve Aydın'da 10'ar, Mersin'de 8, Kırıkkale'de 7, Kırklareli ve Bursa'da 3'er, Muğla, Zonguldak, Tekirdağ ve Balıkesir'de 2'şer, Samsun, Trabzon, Kayseri'de 1'er olmak üzere 92 kişi, tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Sahte içkiyle mücadele sürüyor

Ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında çok sayıda ilde emniyet ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ankara'da 1 Ocak-27 Ekim tarihleri arasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 427 alkollü eğlence mekanı, 162 tekel büfe market ve toptancı ile 4 depoya baskın düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 159 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu, 58 bin 346 litre sahte/kaçak alkollü içecek, 18 bin 856 litre etil alkol, 340 litre metil alkol ele geçirildi. Ayrıca 92 şüpheli hakkında da toplam 230 bin 639 lira idari para cezası uygulandı.

Adana'da da Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik yılın 10 ayında 101 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, birçoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere 97'si serbest bırakıldı.

Alkol, Kasım, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içki 69 günde 92 can aldı - Son Dakika


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