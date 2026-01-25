Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı - Son Dakika
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

25.01.2026 22:08
Samsun'un İlkadım ilçesinde 50'li yaşlarda bir erkek, caddede çırılçıplak bir şekilde dolaşmaya başladı. Uygunsuz hareketlerde bulunan ve vatandaşların tepki gösterdiği şahıs, polis tarafından üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıplak halde caddede dolaşan şahıs, polis tarafından üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.

CADDEDE ÇIRILÇIPLAK DOLANMAYA BAŞLADI

Olay; bugün öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. isimli şahıs, çırılçıplak bir şekilde caddede dolanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI, VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar da evlerinden ve sokaktan çıplak şahsa tepki gösterdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İlkadım, Samsun, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    Allah yardımcısı olsun 11 0 Yanıtla
  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    Bırakın elalem mal görsün 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
