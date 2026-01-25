Samsun'un İlkadım ilçesinde çıplak halde caddede dolaşan şahıs, polis tarafından üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.
Olay; bugün öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. isimli şahıs, çırılçıplak bir şekilde caddede dolanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar da evlerinden ve sokaktan çıplak şahsa tepki gösterdi.
Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)