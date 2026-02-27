Samsun'da İki Kız Çocuğunun Trajik Ölümü: Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Samsun'da İki Kız Çocuğunun Trajik Ölümü: Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun\'da İki Kız Çocuğunun Trajik Ölümü: Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
27.02.2026 13:53
Samsun'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonete çarpan 13 yaşındaki iki kız çocuk hayatını kaybetti. Kaza, 29 Eylül 2025'te İlkadım ilçesinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Sultan Ahmet Y. hakkında 'taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma' suçundan dava açıldı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı. Görüntülerde, çocukların kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya geçidinden geçmeye çalıştıkları ve kamyonetin çarpması sonucu metrelerce savruldukları görülüyor.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 13 yaşındaki iki kız çocuğunun ölümüne ilişkin kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 29 Eylül 2025 akşamı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Y. (20) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

ASLİ KUSURLU KIZ ÇOCUKLARI

Kamyonet sürücüsü Sultan Ahmet Y. hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dün görülmeye başlanan davada, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, kız çocuklarının yayalara kırmızı ışık yanarken yolu geçmeye çalıştıkları ve kazada asli kusurlu oldukları, kamyonet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın kusur oranının netleştirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anının ise güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde ise iki kız çocuğunun kendilerine kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştıkları sırada kamyonetin çarpması ve metrelerce savrulmaları yer aldı. Görüntüler, yaşanan acı olayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, İlkadım, Samsun, Eylül, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Samsun'da İki Kız Çocuğunun Trajik Ölümü: Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Samsun'da İki Kız Çocuğunun Trajik Ölümü: Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
