Samsun\'da Uygunsuz Davranış: 2 Gözaltı

Samsun'da parkta uygunsuz davranış sergileyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir parkta uygunsuz davranışta bulundukları iddia edilen İ.O. (82) ve M.K. (72) vatandaşlarca fark edilip polise bildirildi.
İ.O. ve M.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "hayasızca hareket" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
